Allianz tente d'évaluer l’impact de la perte des pollinisateurs pour un investisseur

Après avoir établi leur méthodologie, les équipes de recherche d’Allianz s’intéressent, dans une nouvelle étude, aux possibles impacts des investissements d’un portefeuille institutionnel sur la perte de biodiversité liée à la baisse de la pollinisation, au titre de l’un des principaux services écosystémiques (eau, qualité des sols, réduction des maladies, lutte antiparasitaire, protection contre les inondations...). L’impact financier, à court terme, serait modeste pour un assureur et les solutions agricoles alternatives présenteraient peu d’intérêt en raison de leurs coûts. Mais une approche purement financière, basée sur des données lacunaires, limite l'évaluation de l’ensemble des coûts et interactions.

Dans un scénario de perte totale de la pollinisation, les secteurs agricoles, alimentaires, textiles, miniers et énergétiques seraient les plus affectés. Le PIB pourrait se contracter d’environ 0,15% en France et aux Etats-Unis, soit des pertes équivalentes de 5 milliards et 28 milliards dollars par an.

Pour le portefeuille type d’un assureur allemand (42% de corporates, 32% de souverains, 7% de prêts, 6% actions, 5% d’immobilier, 4% d’alternatifs, 4% de participations), la perte globale « resterait modérée » à 0,17%, en raison de l’exposition limitée des assureurs vie aux secteurs de l’agriculture et alimentaire et aux actions. Des investisseurs plus exposés aux actions, comme les assureurs américains, seraient davantage touchés.

Allianz passe en revue les différentes solutions (agriculture biologique, rotation des cultures, recours aux vers nematodes pour fertiliser les sols, fongicides naturels, engrais naturel…) pour enrayer la disparition des pollinisateurs. L’impact de ces solutions est « très difficile à évaluer », selon l’environnement local, les conditions d’exploitation.

Leurs coûts pourraient être élevés pour des grands pays agricoles comme la France. Les effets économiques positifs de préservation des pollinisateurs rapportés aux coûts varient fortement selon les pays. Une plus grande rotation des cultures et des engrais naturels seraient économiquement viables aux Pays-Bas. En France, Allemagne, et Grande-Bretagne, aucune des solutions ne seraient viables économiquement selon les chercheurs. « D’un point de vue purement financier, il y a peu de solutions, voire aucune, de réduction de la perte de biodiversité liée à la pollinisation. Mais d’un point de vue des gains pour la société au sens large, on peut le voir comme un sous-investissement », souligne l'étude.

Pour Allianz, les efforts pour sauvegarder la biodiversité restent très insuffisants. Le gap de financement atteint 700 milliards de dollars par an jusqu’en 2030.