Allianz porte un plaidoyer pour les engagements net-zero devant les Nations unies

«Nous avons besoin de tout le monde pour gagner cette guerre», lance Oliver Bäte à l’assemblée réunie lors du Climate Ambition Summit des Nations unies à New-York. Le directeur général de l’assureur Allianz s’exprimait en tant que représentant de la Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA, alliance pour la neutralité carbone des détenteurs d’actifs).

Le dirigeant d’Allianz rappelle dans son discours que le coût de l’inaction excède de loin celui des investissements nécessaires à la transformation climatique. Il souligne qu’éviter la transformation ou la ralentir est «insensé, voire irrationnel» et qu’au contraire la transformation de l’économie recèle de grandes opportunités.

Appel aux législateurs

Le porte-parole des investisseurs institutionnels de la NZAOA s’adresse en particulier aux législateurs pour leur demander «des solutions pragmatiques fondées sur le marché et qui reflètent des réalités scientifiques et économiques au lieu d’imposer des politiques dogmatiques et rigides qui minent la confiance dans les décideurs ». Il ajoute que l’Alliance a ainsi favorablement accueilli les Principes pour l’investissement et le financement net-zero tout juste publiés par le Trésor américain.

Oliver Bäte rappelle par ailleurs qu’il est crucial que les détenteurs d’actifs se fixent des objectifs intermédiaires de décarbonation avant 2050 car il est évident qu’à cette date la plupart des dirigeants engagés aujourd’hui dans cette démarche se seront plus en poste, et qu’il faut pérenniser les actions entreprises. Il cite l’exemple des nouveaux objectifs de décarbonation récemment révélés chez Allianz afin de partager de bonnes pratiques. Le dirigeant appelle de plus les investisseurs institutionnels à sortir du charbon dès maintenant et à fortement réduire le pétrole et le gaz, comme le préconise l’Agence internationale de l’énergie.

«Nous invitons tous les détenteurs d’actifs qui ne nous ont pas encore rejoints à le faire, nous invitons la société civile à nous soutenir et nous demandons aux gouvernements présents de travailler avec nous», a déclaré le porte-parole de l’Alliance.

La NZAOA compte désormais 86 membres compagnies d’assurance, fonds de pension, fondations et fonds de dotation du monde entier qui se sont engagés à décarboner leurs portefeuilles de placements avant 2050. L’Alliance est placée sous l’égide des Nations unies depuis son lancement en 2019.

