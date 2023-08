Allianz investit dans l’hydrogène et l’ammoniac verts

L'Agefi

La société de gestion américaine Columbia Threadneedle Investments a recruté Hiti Singh en qualité de directrice de la clientèle pour la gestion alternative (head of alternatives client management) couvrant la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Dans ce poste nouvellement créé, Hiti Singh sera en charge des levées de fonds pour les stratégies alternatives du gestionnaire d’actifs et sera rattachée à Stewart Bennett, directeur mondial de la gestion alternative.