Alecta trouve son nouveau directeur des investissements

Pablo Bernengo a été choisi pour devenir le prochain directeur de la gestion d’actifs du fonds de pension suédois Alecta (82 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin juin 2023). Il doit quitter son poste de directeur des investissements du fonds de pension public AP3 pour prendre ses fonctions chez Alecta au plus tard le 7 janvier 2024. Il remplace Henrik Gade Jepsen, parti pour des raisons de santé. Kerim Kaskal, qui a notamment été directeur des investissements du fonds de pension suédois AP3, assure l’intérim.

Pablo Bernengo, né en 1974 et diplômé en économie de l’Université de Stockholm, a travaillé auparavant chez le gérant d’actifs Öhman fonder, en tant que directeur des investissements puis directeur général et chez DNB AM en tant que gérant.

A lire aussi: