AG2R La Mondiale cessera de financer les nouveaux champs d’hydrocarbures en 2027

À partir de 2027, AG2R La Mondiale cessera d’investir dans les majors qui développent de nouveaux champs pétroliers ou gaziers et cèdera les titres sans maturité qu’il détient. Le groupe de protection sociale prend ces nouveaux engagements dans sa politique climat présentée mardi 27 juin. Il rejoint l’Ircantec, la Maif, Aéma et CNP Assurances qui ont pris des engagements similaires. Leur ligne de conduite est apportée par l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) qui affirme qu’il est « indispensable de cesser tout projet d’exploration de nouvelles énergies fossiles » pour respecter les Accords de Paris. Le groupe va appliquer cette politique aux actions, obligations et à l’immobilier investis en direct. Les fonds en gestion active détenus en portefeuille devront respecter « une politique sinon identique, du moins cohérente avec celle du groupe ».

En 2027, AG2R La Mondiale se dit également prêt à désinvestir, « au cas par cas », les majors si les actions d’engagement ne donnent pas de résultat ou en « l’absence de stratégie crédible de transition bas-carbone ». AG2R La Mondiale détaille ses attentes sur les plans climat du secteur pétrole et gaz : capex consacrés aux fossiles en distinguant les dépenses de maintenance et les dépenses de développement, capex des renouvelables, arrêt des opérations de torchage d’ici à 2030… Avant d’envisager des désinvestissements, le groupe procédera à des « votes sanctions » en assemblées générales sur le climat, les réélections des administrateurs et les rémunérations des dirigeants.

AG2R La Mondiale a commencé cette année à écarter les entreprises présentes dans la production de pétrole et gaz non conventionnelle (sables bitumineux, gaz et pétrole de schiste, pétrole extra lourd, gaz de houille, forage en eaux profondes, exploitation en Arctique). Le groupe applique des engagements pris en 2022 sur le non-conventionnel lorsqu’il représente plus de 25% du total de la production. Le seuil sera abaissé chaque année pour arriver à une exclusion totale en 2030. Cela doit coïncider avec une sortie totale du charbon.

