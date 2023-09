Aéma rejoint le Forum pour l’Investissement Responsable

Aéma groupe (Macif, Aésio, Abeille Assurances, Ofi Invest) rallie le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR). Le groupe mutualiste se définissant comme un investisseur « activiste » veut prolonger son action au sein de l’association d’investisseurs responsables. Aéma compte aller «plus loin» dans l’engagement auprès des émetteurs et dans la mobilisation collective des actionnaires. Il veut également participer aux travaux de place sur les méthodologies extra-financières.

Aéma a déjà appelé aux côtés du FIR et de 46 investisseurs à généraliser les «Say on Climate» dans une tribune signée en mars. L’Assemblée nationale a adopté un amendement dans ce sens, poussé par le FIR, visant à rendre obligatoire ces résolutions climatiques. Le texte doit être discuté prochainement par le Sénat. Aéma rappelle aussi que son gestionnaire d’actifs, Ofi Invest, a pris des engagements forts lors des dernières assemblées générales de Carrefour, TotalEnergies et Engie.

Le FIR réunit 130 membres (institutionnels, sociétés de gestion, consultants, ONG, associations, personnalités qualifiées). Aéma rejoint le collège des investisseurs institutionnels réunissant AG2R La Mondiale, l’Agirc-Arrco, la CAVP, la Caisse des Dépôts, le FRR, l’Erafp, le Fonds de Garantie des victimes, Harmonie Mutuelle, l’Ircantec, la Maif, Malakoff Humanis et Préfon.

