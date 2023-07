Aéma et OFI Invest AM emménageront à Issy-les-Moulineaux

Selon nos informations, OFI Invest AM, le pôle de gestion d’actifs du groupe mutualiste Aéma (Macif, Aésio, Abeille Assurances), va s’installer d’ici à deux ans dans la nouvelle tour Keïko à Issy-les-Moulineaux, avec les équipes parisiennes de Macif et Aésio. Abeille Assurances (ex Aviva France) restera à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. La Macif gardera également ses implantations à Niort.

La tour Keïko (armure d’écaille en japonais), réalisée par l’agence Loci anima architectures, a été acquise par Macifimo, devenu Aéma REIM, en juin 2021 auprès d’Axa IM Alts. Ses très bonnes performances environnementales doivent permettre à Aéma de placer le bien dans les actifs financés par ses obligations vertes.

Le nouveau siège social offrira une maison commune aux entités et symbolisera la marque Aéma. Les équipes profiteront de meilleurs échanges et synergies, mais le groupe conservera sa dimension régionale et multi-marques. OFI Invest, qui compte autour de 500 salariés post-fusion avec Abeille AM, quittera ses bureaux rue Vernier dans le 17e arrondissement de Paris, ainsi que la Macif, dont le siège est installé Place Pernet dans le 15e arrondissement. La tour Keïko développe une surface de plus 26.000 m² sur 14 étages de 66 mètres de haut. Les bureaux font face à la Seine et au parc de l'île Saint-Germain. La tour compte un restaurant « rooftop » au dernier étage, un auditorium, un business center, et des services aux utilisateurs.

Le groupe Aéma constitué d’abord de Macif et Aésio en janvier 2021, a racheté Aviva France (devenu Abeille Assurances) en septembre 2021 et a formé son pôle commun de gestion d’actifs, Ofi Invest AM, en septembre 2022. OFI Invest regroupe groupe Ofi, Aéma REIM et la gestion d’actifs d’Abeille Assurance Holding.