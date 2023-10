Actant l'échec du dialogue actionnarial, AkademikerPension sort totalement du pétrole et gaz

Le fonds de pension danois AkademikerPension (18,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion) cède sa dernière participation dans un producteur d’hydrocarbures, à savoir l’Italien Eni, pour 33 millions de couronnes danoises (4,4 millions d’euros), marquant sa sortie totale du pétrole, gaz et charbon.

Le fonds de pension était déjà sorti des autres producteurs fossiles (BP, Chevron, Equinor, Exxon Mobil, Petrobras, PetroChina, Shell, Repsol et TotalEnergies) depuis plusieurs années, mais conservait sa participation dans Eni en espérant pouvoir établir un dialogue actionnarial avec le groupe. « Après plusieurs années, nous en sommes arrivés là avec plusieurs investisseurs, nous avons essayé de changer la trajectoire climat de ces entreprises, mais nous devons nous rendre à l’évidence que les directions de ces entreprises du secteur pétrolier et gazier refusent de le faire en suivant les objectifs de l’Accord de Paris », déclare Anders Schelde, le directeur des investissements. Le fonds de pension a constaté au cours d’une réunion au printemps qu’Eni poursuivrait ses projets d’exploration, en particulier dans la zone arctique, à travers une de ses filiales (Vaar Energi), ce qui le place sur la liste d’exclusion du fonds.

Le fonds de pension estime qu’il est temps de désinvestir plutôt que d’agir comme un actionnaire actif. « La crise climatique est ici et maintenant, et nous devons agir. Lorsque nous vendons nos participations avec d’autres investisseurs, nous mettons la pression sur le coût du capital des entreprises. Toutes choses égales par ailleurs, cela renchérira leur accès au capital pour financer leurs dépenses d’investissement liées à de nouveaux projets fossiles. Surtout, cela envoie un message fort aux conseils d’administration et aux directions pour qu’ils changent de route », ajoute Anders Schelde.

Au total, AkademikerPension aura désinvesti 3,7 milliards de couronnes danoises des énergies fossiles, en cinq ans, soit 500 millions d’euros. AkademikerPension indique que les cessions de ses participations ont eu un effet neutre, puis légèrement positif sur sa performance, depuis 2018.

