ABP place 50 millions d’euros dans une obligation bleue d'Ørsted

ABP, le fonds de pension des fonctionnaires et des salariés de l'éducation aux Pays-Bas, investit 50 millions d’euros dans une obligation pour la biodiversité marine d'Ørsted, groupe spécialisé dans les nergies renouvelables. ABP figure parmi les trois investisseurs de cette obligation privée qui a levé 100 millions d’euros. L’émission d’une « obligation bleue » est une première pour une entreprise du secteur de l’énergie.

La majeure partie du produit de l’obligation ira à des projets qui contribuent à la conservation et à la restauration des écosystèmes marins. Cela comprend des mesures de restauration du cadre de vie des espèces animales et l’utilisation de « rideaux à bulles » pour réduire significativement les nuisances sonores lors de la construction de parcs éoliens offshore. Le bruit et les vibrations sous-marines ont un impact majeur sur les animaux marins tels que les dauphins et les baleines, qui utilisent des ondes sonores pour naviguer et communiquer. Le reste du produit de l’obligation servira à décarboner le transport maritime.

Ørsted, ancienne compagnie pétrolière publique danoise, « a connu une transformation complète au cours des dernières années », rappelle ABP. Le leader mondial du marché de l'énergie éolienne offshore a cédé toutes ses activités pétrolières et gazières. « Ørsted souhaite que les activités de l’entreprise aient plus d’effets positifs que négatifs sur la biodiversité. ABP investit dans Ørsted depuis un certain temps et a ainsi contribué à la transition de l’entreprise », déclare ABP.