Air Liquide remporte le Grand Prix du Gouvernement d’Entreprise de L’Agefi

L’Agefi remettait lundi soir à Paris à l'hôtel Westin ses Grands Prix du Gouvernement d'Entreprise (GPGE) à l'occasion de leur 17ème édition. Cette année, c'est Air Liquide qui a reçu le Grand Prix 2020, succédant au palmarès à Michelin. Cette récompense salue à la fois la constance du spécialiste des gaz industriels, régulièrement distingué les années précédentes dans différentes catégories de prix, mais aussi la manière dont il a géré la crise du Covid-19 pour fournir des respirateurs aux hôpitaux.

Les autres vainqueurs de cette édition sont : Veolia et Arkema pour le Prix du fonctionnement des organes sociaux, dans les catégories CAC 40 et SBF 80 ; Capgemini et Spie, pour le Prix de la composition du conseil ; Kering et Ingenico, pour le Prix de la diversité des organes de direction ; L’Oréal et Sodexo, pour le Prix de la responsabilité sociétale des entreprises ; Wordline et Covivio, pour le Prix de la compliance ; Axa et Alstom (qui a fait hier son entrée au CAC) pour le Prix de la démocratie actionnariale. Enfin, Pernod-Ricard a reçu, pour le CAC 40 et le SBF 80 confondus, le Prix de la dynamique de gouvernance.

Les prix distinguent les meilleures pratiques de gouvernance pour les entreprises des indices CAC 40 et SBF 120. Pour évaluer ces pratiques et ainsi distinguer les entreprises exemplaires sur ces sujets, L’Agefi s’est entouré de partenaires reconnus : Ethics & Boards, EcoVadis et CMS Francis Lefebvre Avocats, afin d'établir des critères de notation adaptés et exigeants. Les nommés 2020, la méthodologie et la composition du comité de pilotage sont accessibles sur agefi.fr.

La cérémonie des GPGE a pu compter, cette année, sur la présence de Virginie Morgon, présidente du directoire d’Eurazeo, interviewée par Nicolas Beytout, président de L’Agefi et de l’Opinion.