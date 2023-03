Goldman Sachs réorganise ses activités

Remaniement. C’est l’une des plus importantes réorganisations de l’histoire de la banque américaine. Goldman Sachs a annoncé prévoir une réorganisation en profondeur de ses principales activités en trois branches. La banque d’investissement et le trading seront logés au sein d’une même division, la gestion d’actifs et de fortune fusionneront au sein d’une autre, tandis qu’une troisième division comprendra un vaste ensemble de solutions : les activités de transactions bancaires, le portefeuille de participations dans des plateformes de technologie financière, la fintech GreenSky et les partenariats du groupe avec Apple et le constructeur General Motors.

Cette réorganisation, la deuxième en trois ans, intervient dans un contexte de hausse de taux qui réduit les valorisations et les opérations de fusions-acquisitions, sur fond de trimestre mitigé pour les grandes banques américaines.