On observe en octobre, et ce pour le 5e mois d'affilée, une variation en valeur absolue de plus de 5% des indices européens. Une première depuis octobre 1997. Le manque de visibilité explique cette volatilité atypique, pourtant, plusieurs éléments amènent à penser que les actions présentent de nombreux atouts.

1 : Momentum économique

Notre indicateur européen de Momentum économique évolue à un niveau bas, seulement observé trois fois en 20 ans (2008, 2011, 2018), mais se redresse en octobre. C'est aussi le cas aux Etats-Unis et en Chine. Le sentiment des investisseurs est fort dégradé, ce qui laisse à penser que les éléments négatifs sont désormais intégrés dans les cours.

2 : Dynamique monétaire

Les banques centrales mettent tout en œuvre pour contrer une inflation désormais à deux chiffres en Europe. La question centrale n'est plus de savoir si les hausses de taux vont se poursuivre dans les prochains mois, cela est désormais acquis, mais plutôt d'évaluer à quel moment se produira le pivot accommodant. Si l'on se fie aux courbes de taux, cela est attendu pour le deuxième trimestre 2023 aux Etats-Unis, et pour le quatrième trimestre 2023 en Europe. Par ailleurs, le ralentissement de l'activité ainsi que la chute des matières premières et du fret depuis le printemps dernier font reculer sensiblement les anticipations d'inflation.

3 : Valorisation

Elles restent très attractives en Europe. Alors que les indices européens évoluent sensiblement au même niveau que début 2020, les bénéfices attendus en 2023 sont 45% supérieurs à ceux de 2019, publiés début 2020. Le ratio de cours sur bénéfice (PER) de l'indice Européen est actuellement de 11.5x contre une moyenne depuis 2000 de 14.1x.

4 : Dynamique de marché

Le support séculaire (sommets de 2000 & 2007) des indices européens a tenu et c'est un signal positif. De nombreux indices abordent désormais le test important des moyennes mobiles 200 jours, alors que la saisonnalité redevient porteuse pour les actions.

Conclusion

Toutes les conditions semblent réunies pour les actions européennes. Le Momentum économique est en train de former un creux, le sentiment général est fortement dégradé, la valorisation est basse et propose un matelas de sécurité en cas de révision à la baisse des bénéfices futurs, enfin la configuration chartiste reste haussière à long terme.

Ceci ne constitue en aucune manière une recommandation d’investissement ou de désinvestissement de la part de Chahine Capital. Les marchés d’actions sont par nature volatils et risqués.