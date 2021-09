La Place de Paris émet une définition claire pour la finance à impact

Le groupe de Place voulu par Bercy et animé par Finance for Tomorrow, dans ses premiers travaux sur la finance à impact, a défini ce que recouvrait cette notion pour la Place de Paris, soit «une stratégie d’investissement ou de financement qui vise à accélérer la transformation juste et durable de l’économie réelle, en apportant une preuve de ses effets bénéfiques», explique le rapport. Le groupe de travail a précisé que cette notion devait s’appuyer sur les piliers de l’intentionnalité, de l’additionnalité et de la mesure de l’impact. La finance à impact devra ainsi démontrer «la recherche conjointe, dans la durée, d’une performance écologique et sociale et d’une rentabilité financière, tout en maîtrisant l’occurrence d’externalités négatives».