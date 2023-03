Les ETF cryptos signent un très bon début d’année

Après une année 2022 très chaotique, les produits indiciels cotés (ETP) qui suivent le cours des crypto-actifs dominent le marché depuis janvier. Selon les données de Trackinsight arrêtées au 17 février, les vingt ETP les plus performants depuis début 2023 sont tous issus de la sphère crypto. Le premier d’entre eux, le 21Shares Fantom ETP – USD, a par exemple bondi de 187 % ! «La performance des actifs digitaux est impressionnante depuis le début d’année», confirme Sihem Labbas, responsable des pays francophones chez WisdomTree. On assiste à une forme d’optimisme sur les marchés qui profite aux actifs les plus risqués, dont les crypto-actifs. Parmi eux, ce sont les «jetons» qui sont dans les phases de développement les plus précoces qui tirent leur épingle du jeu. Ainsi, ces «altcoins» – les jetons qui ne sont ni le bitcoin, ni l’ether – progressent de 85,7 % contre 47 % pour l’ensemble du marché. » Outre l’altcoin du protocole de finance décentralisée Fantom, les ETP répliquant les performances des jetons Solana (+139 %) ou de celui de la blockchain Polygon (+95 %) dominent le classement.

Des performances qui attirent les flux. Les ETP cryptos suivis par Trackinsight ont ainsi collecté 96 millions d’euros depuis le début de l’année, sur un encours de 4 milliards. Ces souscriptions nettes témoignent que la confiance est en train de revenir après les retentissantes faillites de la plateforme FTX ou de l’écosystème Terra-Luna l’an dernier. «La perception du marché est qu’une grande partie du levier qui s’était accumulé dans la sphère crypto, et en particulier au niveau des plateformes centralisées comme FTX, a été éliminée par les faillites de l’année 2022, analyse Sihem Labbas. Les fondamentaux se sont améliorés mais des risques persistent, à commencer par le risque réglementaire.» Ainsi, la volatilité de ces ETP ces dernières semaines a été particulièrement alimentée par plusieurs prises de parole de la SEC américaine contre l’industrie des crypto-actifs.

Source : Trackinsight, données au 17 février 2023.