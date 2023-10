Bitwise va lancer les premiers ETF investis en contrats à terme sur ethereum

Bitwise, fournisseur américain de fonds indiciels cotés (ETF) sur les crypto-actifs, s’apprête à coter, ce lundi 2 octobre aux Etats-Unis, les deux premiers ETF investis en contrats à terme (futures) sur le crypto-actif ethereum négociés à la Bourse de Chicago. Il s’agira des ETF Bitwise Ethereum Strategy et Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Strategy. «L’opportunité de portefeuille avec ethereum est plus large que le bitcoin», commente Matt Hougan, directeur des investissements de Bitwise dans un communiqué. «Certains investisseurs considèrent ethereum comme une alternative, tandis que d’autres le voient comme un investissement de croissance traditionnel. Il possède des éléments des deux. Comme pour les alternatives, la corrélation de l’ethereum avec les actions traditionnelles a été faible au cours des deux dernières années, et la tendance est à la baisse. Dans le même temps, son utilisation accrue et ses flux de trésorerie suggèrent qu’il possède les caractéristiques d’un actif de croissance. Cette combinaison fait d’ethereum un actif distinct dans les portefeuilles», ajoute-t-il.

D’autres gérants attendent, eux, un signe de la part du régulateur américain Securities and Exchange Commission (SEC). C’est le cas notamment de Valkyrie Funds. La société de gestion a annoncé, vendredi 29 septembre, stopper ses achats de contrats à terme sur le crypto-actif ethereum pour son futur fonds indiciel coté (ETF) Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy et vendre toutes les positions déjà acquises. Elle avait annoncé, jeudi 28 septembre, avoir reçu le feu vert de la SEC pour acquérir des futures sur ethereum dans le cadre de la conversion d’un ETF existant exposé jusqu’alors seulement aux futures sur le bitcoin pour y inclure ceux sur ethereum. Selon un communiqué, Valkyrie Funds attend désormais que la conversion de l’ETF devienne effective « à la première des deux dates suivantes : le 3 octobre 2023 ou la date à laquelle la SEC accélère la prise d’effet de la déclaration d’enregistrement ». VanEck, ProShares ou encore Invesco sont également sur les rangs pour lancer des ETF sur les futures d’ethereum cette semaine.