VanEck lance un ETF sur le secteur de la défense

Le retour de la guerre en Europe a remis le secteur de la défense au centre des préoccupations. Dans ce contexte, le gestionnaire américain VanEck lance en Europe un ETF exposé aux acteurs de ce secteur implantés dans les pays développés.

Fondé sur une approche « pure play », le VanEck Defense Ucits ETF est investi dans des sociétés qui tirent la majorité de leurs revenus des produits ou des services liés à la défense : les équipements de défense, la technologie aérospatiale, les systèmes et services de communication, la technologie des satellites, les véhicules aériens sans pilote, les logiciels de sécurité, le matériel et les services informatiques, les logiciels de cybersécurité, les solutions de formation et de simulation, la criminalistique numérique, les dispositifs de repérage et les applications d’authentification électronique ou d’identification biométrique. Cet ETF se présente comme le seul en Europe à offrir un accès à ce secteur. Le fonds sera coté sur le LSE à Londres et sur Xetra.

Classé article 6 SFDR

L’ETF suit l’indice MarketVector™ Global Defense Industry et exclut les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires à partir d’armes controversées ou qui ont manifestement enfreint les normes établies. L’ETF est classé article 6 du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

« Le secteur de la défense est un sujet sensible en Europe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les points de vue sur la politique de sécurité et de défense ont commencé à changer, car la nécessité d’une politique de sécurité est devenue plus évidente », explique Martijn Rozemuller, directeur de VanEck Europe.

De nombreux pays d’Europe occidentale ont annoncé qu’ils allaient réaliser des investissements importants dans les infrastructures et les stocks de défense et qu’ils s’efforceront d’atteindre l’objectif des 2 % fixé par l’OTAN en matière de dépenses de défense.