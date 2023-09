Axa IM veut doubler sa gamme d’ETF d’ici la fin de l’année

Un an après le lancement de son activité dédiée aux ETF, l’ambition d’Axa IM pour ce segment de marché reste entière. «D’ici la fin d’année, nous voulons nous approcher le plus possible de ce qui pourrait ressembler à une gamme, car c’est primordial pour nos clients : nous voulons au moins doubler la gamme dont nous disposons déjà», a indiqué Nicolas-Louis Guille-Biel, global head of ETF & Product Strategy chez Axa IM lors d’une conférence de presse. En un an, le gérant a lancé quatre ETF : un ETF indiciel répliquant le Nasdaq 100 (ticker ANAV), deux véhicules actions thématiques gérés activement, sur le climat (ticker ACTL) et sur la biodiversité (ticker ABIT), ainsi qu’un ETF obligataire Euro Crédit aligné sur l’Accord de Paris, lui aussi actif (ticker AIPE). Des produits qui ont réussi à attirer un total de 1,5 milliard d’euros, avec un poids relativement équivalent des clientèles institutionnelle et wholesale.

A lire aussi:

Arrivé tard sur le marché des ETF européens, Axa IM reste convaincu de sa capacité à s’imposer comme un leader d’ici 2026. Une date butoir pour le gérant qui, selon ses projections statistiques, devrait marquer un point d’inflexion dans la croissance du marché, avec près d’un quart des encours de gestion collective sous forme d’ETF, passifs comme actifs. Aujourd’hui, ce poids ne dépasse pas les 5 %. Suivant ces mêmes estimations, les fonds traditionnels et les ETF devraient faire jeu égal en termes d’encours d’ici 2040.

En tant qu’asset manager du premier assureur français, Axa IM mise assez naturellement sur les ETF obligataires. «L’offre n’est pas suffisante aujourd’hui et elle est recherchée», insiste Lorraine Zafrani, head of structured asset management chez Axa IM qui, dans son périmètre, a aussi une casquette d’investisseur pour le compte de grands institutionnels. Dans un marché déjà très concentré des ETF Ucits, le segment obligataire l’est en effet encore plus, BlackRock ne pesant pas moins de 58 % des encours à fin juillet selon les données de Trackinsight. Axa IM veut ainsi se positionner comme une alternative pour les fonds de pension et assureurs, en s’appuyant sur ses savoir-faire existants : la gestion active et l’investissement responsable.

Une approche de complémentarité des activités qui justifie l’organisation hybride adoptée par le groupe. Moins d’une quinzaine de collaborateurs, souvent recrutés en externe, sont spécifiquement dédiés aux ETF – dont Olivier Paquier, head of ETF sales venus de JP Morgan AM, et Brieuc Louchard, head of ETF capital market, auparavant chez Euronext Paris – mais s’appuient sur une centaine de collaborateurs du groupe. Ce modèle s’avère donc radicalement différent de celui de la joint-venture retenu lors de la première expérience d’Axa dans le domaine des ETF dans les années 2000. Une co-entreprise que l’assureur avait fini par céder à son partenaire BNP Paribas, aujourd’hui huitième acteur européen.

A lire aussi: