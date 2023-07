Axa IM met un pied dans le segment des ETF obligataires

Un quatrième véhicule vient enrichir la gamme d’ETF qu’Axa IM a lancée en septembre dernier : après un produit indiciel répliquant le Nasdaq et deux thématiques actions (climat et biodiversité), le gérant français annonce ce matin la cotation à Francfort d’un ETF obligataire dédié à la dette des entreprises de catégorie investment grade émise en euros. L’ETF Axa IM Euro Credit PAB Ucits (ticker AIPE) se conforme en outre aux exigences du standard réglementaire européen des indices climatiques alignés à l’Accord de Paris (« Paris-aligned benchmark »).

Son autre spécificité est d’être géré activement, tout comme le sont déjà les deux ETF actions thématiques. Une première pour ce type d’exposition, selon le gérant. « Nous nous appuyons sur l’analyse fondamentale développée par Axa IM dans l’obligataire, mais tout en conservant un écart de suivi faible, à savoir environ 1 %, par rapport à l’indice de référence, le ICE BofA Euro Credit PAB, signale Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales chez Axa IM. C’est une exposition pour le cœur de portefeuille, avec la transparence quotidienne et l’efficacité en termes de coûts propres aux ETF. » Ses frais de gestion totaux s’élèvent à 20 points de base.

Il comporte entre 250 et 300 lignes d’investissement, sélectionnées à l’issue d’une double approche : celle, plutôt « top down » des spécialistes de l’analyse fixed income d’Axa IM, et celle, plutôt « bottom up » d’e spécialistes de la construction de portefeuille, optimisée pour l’enveloppe ETF. « Le fait d’avoir une approche active permet de palier certaines inefficiences des indices obligataires et d’être plus réactifs face au risque de défaut », ajoute Olivier Paquier.

Près d’un an après son lancement, l’activité d’ETF d’Axa IM pèse un peu plus de 1,1 milliard d’euros d’encours selon les données de Trackinsight.

