Les flux mondiaux des ETF obligations font jeu égal avec les ETF actions

C’est une première. A fin juin, les ETF (Exchange-traded funds) exposés aux marchés obligataires ont tenu la dragée haute à leurs pendants actions, en affichant des souscriptions semestrielles d’un montant quasiment équivalent. Marché historiquement animé par des fonds cotés actions, les stratégies obligataires s’y sont développées, les fournisseurs offrant des gammes de plus en plus étoffées et une granularité dans les performances captées.

Amundi pointe néanmoins dans son analyse des flux de marché arrêtée à fin juin (ETF flow Report), des encours toujours bien supérieurs du côté des ETF actions à 7.000 milliards d’euros sous gestion contre 2.000 milliards d’euros pour les fonds listés obligataires.

Un plan resserré sur l’Europe fait état de 33,6 milliards d’euros de collecte sur les ETF actions depuis le début de l’année. Les actions des marchés émergents ont été la classe d’actifs la plus demandée (13,4 milliards d’euros) alors que les marchés asiatiques développés ont attiré 3,3 milliards de flux. Les ETF qui répliquent les indices mondiaux ont pour leur part collecté 11,6 milliards sur la même période.

Quant aux ETF obligataires européens, ils sont parvenus à rassembler 32,6 milliards sur ce premier semestre et illustrent la tendance au niveau mondial d’une collecte quasiment égale avec les trackers actions. Près de la moitié de cette collecte provient d’ETF investis en obligations souveraines (16,3 milliards d’euros) alors que les obligations d’entreprises « Investment Grade » ont enregistré 10,4 milliards de nouvelles souscriptions.