Icade confirme ses objectifs pour 2022

Le groupe immobilier Icade a confirmé lundi sa prévision de croissance du cash-flow net courant (CFNC) par action en 2022, après avoir enregistré une progression de ses revenus au cours des neuf premiers mois de l'année, dans un environnement économique et financier volatil.

Sur la période de janvier à septembre, le chiffre d'affaires part du groupe d'Icade s'est établi à 1,17 milliard d'euros, affichant une progression de 3,4% sur un an en données publiées et de 2,2% à périmètre constant.

Au sein du pôle foncier, les revenus locatifs du secteur tertiaire ont reflué de 1,6% sur un an au cours des neuf premiers mois de 2022, à 267,6 millions d'euros. Ils ont diminué de 1,8% à périmètre constant.

Hausse du dividende

Les revenus locatifs du secteur santé ont augmenté de 12,3% en données publiées, à 157 millions d'euros, et de 1,8% à périmètre constant. Il y a un an, Icade avait annoncé le report de l'introduction en Bourse de sa filiale Icade Santé, «dans l'attente de conditions de marché plus favorables».

Le chiffre d'affaires économique du pôle promotion d'Icade a atteint 800,2 millions d'euros, en amélioration de 3%.

Les dirigeants d'Icade ont confirmé viser pour cette année une croissance du cash-flow net courant (CFNC) d'environ 4% hors effet des cessions à réaliser. Pour la seule foncière santé, cet indicateur devrait s'inscrire cette année en hausse de 5% à 6%.

Icade prévoit toujours de verser l'année prochaine, au titre de l'exercice 2022, un dividende en hausse d'environ 3% à 4%.