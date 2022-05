Vers 1.540 milliards de dollars de dividendes en 2022

Si les cours des actions flanchent, les dividendes restent, pour le moment, une valeur sûre.

Selon le dernier rapport de Janus Henderson, les entreprises ont distribué 302,5 milliards de dollars (282 milliards d’euros) à leurs actionnaires au premier trimestre au niveau mondial. Un chiffre record pour cette période, qui n’est traditionnellement pas la plus dynamique en la matière, et en hausse de 11% par rapport à l’an dernier.

Aux Etats-Unis, la distribution a atteint 141,6 milliards de dollars, en hausse de 10,4%, et «99% des entreprises de l’indice ont augmenté ou maintenu leur dividendes, contre 90% en 2021», estime la société de gestion.

+4,6%

Les secteurs industriels, des matériaux de base et de l’énergie (y compris pétrole et gaz) affichent les plus fortes hausses avec des progressions de 43,3%, 24,8% et 36,7%.

Compte tenu de la forte augmentation du premier trimestre, les analystes de Janus Henderson ont relevé leur prévision de distribution pour l’ensemble de l’année. Ils anticipent désormais 1.540 milliards de dollars de dividendes en 2022, en hausse de 4,6%, contre 1.520 milliards en mars.