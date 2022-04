Les profits de TotalEnergies s’envolent avec le prix du pétrole

Le groupe pétrolier TotalEnergies a publié jeudi des résultats en forte progression au premier trimestre, grâce à la hausse des prix du gaz et du pétrole et en dépit d'une provision de 4,1 milliards de dollars liée au projet Arctic LNG 2 en Russie.

«Le rebond des prix de l'énergie constaté au second semestre 2021 s'est amplifié au premier trimestre 2022 à la suite de l'agression militaire de l'Ukraine par la Russie, avec des prix du pétrole dépassant les 100 dollars le baril et des prix du gaz en Europe et en Asie historiquement élevés au-dessus de 30 dollars par Mbtu [1.000 British thermal unit, ndlr] sur le trimestre», a indiqué le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, cité dans un communiqué.

4,1 milliards de dollars de provisions

Si les prix des hydrocarbures ont soutenu les résultats du groupe, TotalEnergies a dû provisionner dans ses comptes au 31 mars un montant de 4,1 milliards de dollars en lien avec son projet de gaz naturel liquéfié Arctic LNG 2 en Russie. Cette décision est la conséquence des sanctions adoptées par l'Union européenne contre Moscou.

Au premier trimestre, TotalEnergies a dégagé un résultat net part du groupe de 4,9 milliards de dollars, comparé à 3,34 milliards de dollars sur la même période de 2021.

Indicateur très suivi des opérateurs de marché, le résultat net ajusté, qui retraite certains éléments comme les stocks de pétrole et les participations financières, a progressé à 9 milliards de dollars au premier trimestre, après 3 milliards de dollars un an auparavant. Selon le consensus établi par Factset, les analystes anticipaient un résultat net ajusté de 7,89 milliards de dollars.

Sur les trois premiers mois de 2022, le résultat opérationnel ajusté est ressorti à 9,46 milliards de dollars, contre 3,49 milliards de dollars au premier trimestre de 2021. La principale division de Total, l'exploration-production, a dégagé un résultat opérationnel ajusté de 5,02 milliard de dollars au premier trimestre, contre 1,98 milliard de dollars un an plus tôt. La division «Integrated Gas, Renewables & Power», qui comprend notamment le gaz naturel liquéfié (GNL) et l'électricité, a vu son résultat opérationnel ajusté atteindre 3,05 milliards de dollars, après 985 millions de dollars au premier trimestre 2021.

Dividende et rachat d'actions

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté du groupe s'est élevé à 17,42 milliards de dollars, contre 8,17 milliards de dollars un an plus tôt.

Sur le plan des investissements, TotalEnergies a indiqué compter réaliser des investissements nets «tendant vers 15 milliards de dollars en 2022, dont 25% dans les renouvelables et l'électricité».

En outre, le conseil d'administration de TotalEnergies a validé une augmentation de 5% du premier acompte sur dividende versé au titre de l'exercice 2022, à 0,69 euro par action, et a autorisé le groupe à racheter jusqu'à 3 milliards de dollars d'actions au premier semestre, a indiqué Patrick Pouyanné.

À la Bourse de Paris, l'action TotalEnergies grimpait de 4% vers 13h30 ce jeudi.