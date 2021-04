Atos plonge en Bourse après des réserves de ses commissaires aux comptes

L'action Atos chute jeudi après que les commissaires aux comptes du groupe de services informatiques ont émis une réserve pour limitation de travaux portant sur deux entités juridiques américaines ayant contribué à 11% du chiffre d'affaires et à 9% de la marge opérationnelle consolidés en 2020.

« Au cours de nos travaux d'audit, nous avons identifié, dans deux entités du groupe situées aux Etats-Unis, plusieurs points de faiblesses du contrôle interne relatif au processus d'élaboration de l'information financière et à la comptabilisation du chiffre d'affaires conformément à la norme IFRS 15, qui ont conduit à constater plusieurs erreurs comptables, ainsi qu'un risque de contournement des contrôles », ont indiqué les commissaires aux comptes, cités dans un communiqué envoyé par Atos.

L'incertitude créée par l'annonce de ce jour suscite de la déception, commente UBS, qui observe que l'action Atos chute en dépit d'une valorisation attractive. A 10h45, le titre du groupe de services numériques abandonnait 14,2% à 57,10 euros. Elle a perdu près de 20% en début de séance.

Les analystes sanctionnent

Le groupe devra clarifier la nature des erreurs comptables observées dans ces deux filiales américaines, prévient Bryan, Garnier & Co. L'intermédiaire financier anticipe que ces clarifications interviendront avant la prochaine assemblée générale d'Atos, convoquée le 12 mai prochain.

La découverte de ces erreurs comptables pourrait plomber un peu plus le titre Atos, qui avait déjà souffert en début d'année lorsque le groupe français avait indiqué envisager le rachat de son concurrent américain DXC Technology, prédit de son côté JPMorgan Cazenove.

Sur la même longueur d'onde, Citi a abaissé jeudi sa recommandation sur la valeur de "acheter" à "neutre", sans attendre de savoir si Atos sera en mesure d'apporter des clarifications sur ses méthodes comptables.

Renforcement des contrôles

« A l'exception de cette réserve, les comptes consolidés du groupe sont certifiés et les états financiers publiés le 18 février 2021 restent inchangés », a précisé Atos, qui assure n'avoir détecté aucune anomalie concernant les deux entités américaines qui serait significative pour les comptes consolidés. Ces deux entités sont Atos IT Solutions and Services Inc. et Atos IT Outsourcing Services LLC.

Les commissaires aux comptes ont souligné qu'Atos avait fait appel à des cabinets externes qui ont réalisé des travaux complémentaires afin d'obtenir les éléments nécessaires pour démontrer l'absence d'anomalies significatives dans les comptes de ces entités américaines. Ces cabinets externes ont été chargés d'une mission d'investigation indépendante.

Atos a réaffirmé « son attachement au respect des standards les plus élevés » et s'est dit « déterminé à renforcer ses contrôles et processus préventifs au travers d'un plan d'actions détaillé ».