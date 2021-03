La famille Agnelli s’offre une part de Louboutin

Exor, la holding de la famille Agnelli, va acheter 24% du capital du chausseur Christian Louboutin pour 541 millions d’euros. Les deux actionnaires actuels, Christian Louboutin et Bruno Chambelland, cèderont une partie de leurs titres. Aucune augmentation de capital n’est prévue.

Cette transaction valorise le fabricant des fameux stilettos aux semelles rouge à 2,25 milliards d’euros. Exor occupera deux des sept sièges du conseil de surveillance. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2021, précise le communiqué.

Fondée en 1991, la société Christian Louboutin s’est diversifiée dans les souliers pour hommes, la petite maroquinerie, les accessoires, et les produits de beauté. Elle possède un réseau de150 boutiques détenues en propre situées dans 30 pays, et est présente dans 450 points de vente. Le groupe produit un million de paires de souliers par an, proposant quatre collections par an. Il ne dévoile pas son chiffre d'affaires.

La famille Agnelli, actionnaire des groupes d'automobile Stellantis et Ferrari, confirme ainsi son intérêt pour le secteur du luxe. Exor a déjà investi environ 80 millions d'euros en décembre pour devenir le premier actionnaire du groupe de luxe Shang Xia, cofondé par Hermès. La holding a touché 840 millions d'euros de dividendes exceptionnels au moment de la création de Stellantis, né de la fusion de PSA et de Fiat Chrysler.