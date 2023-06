Unite est fana de financement participatif

Il ne fallait pas être en retard pour participer à la dernière levée de fonds d’Unite. Le développeur, constructeur et exploitant de centrales de production d’électricité durable (hydroélectrique, éolien, photovoltaïque) a bouclé respectivement en février et mars en moins de trois heures et demie et moins d’une heure les deux tranches de son financement participatif, pour des montants identiques de 2,5 millions d’euros. Les éco-épargnants ont consenti, via la plateforme Enerfip, un investissement de trois ans rémunéré au taux annuel de 7,25 %.

L’opération répond avant tout, selon Unite, au souhait d’implication des populations locales. Elle s’inscrit aussi dans la stratégie financière d’Unite qui diversifie ses ressources pour éviter la dilution et contenir les charges financières. Le premier financement, participatif remonte à 2017 puis ont suivi des opérations « plus confidentielles, menées par bouche à oreille », indique Simon Duhamel, directeur administratif et financier d’Unite. Une prochaine levée est déjà prévue après l’été.

Directeur d’investissement chez Bpifrance, actionnaire d’Unite, Denis Talaron note « le fort intérêt des particuliers pour le financement de sociétés œuvrant en faveur de la transition énergétique, grâce notamment à l’existence de plateformes digitales spécialisées ». « Que l’exploitation des ressources naturelles que sont le vent, le soleil et l’eau bénéficient directement aux citoyens sonne comme une évidence absolue, une juste démocratisation », estime Julien Hostache, cofondateur et président d’Enerfip. Cette dernière revendique depuis sa création en 2014 la récolte de plus de 330 millions d’euros. Son président salue la pertinence des cadres législatifs tant français, passant par l’agrément de CIP (conseiller en investissement participatif), qu’européen, avec l’agrément PSFP (prestataire de services de financement participatif). Qui « n’a rien d’une formalité et devrait permettre une sélection des acteurs dont le nombre s’est démultiplié ces dernières années ». Enerfip n’est rémunérée que par les emprunteurs porteurs de projets, à raison de 3 % à 7 % du montant de la collecte en cas de succès.

Non dilutif

Le financement participatif reste un outil complémentaire aux financements traditionnels, il ne peut suffire dans un contexte de forte croissance des besoins de ressources. « A 37 ans, la société fonctionne en mode start-up, se félicite Simon Duhamel. Pour une cinquantaine de projets déjà en production, nous en avons le double en développement. » Les investissements d’Unite pourraient ainsi dépasser 350 millions d’euros d’ici à 2027. Dont 86 millions en fonds propres de la part d’Unite, auxquels contribuent le financement participatif et les contributions des actionnaires financiers, Bpifrance, Omnes Capital et Société Générale Capital Partners (37 % du capital d’Unite à eux trois). Contributions sous forme de prêts, qui présentent comme le financement participatif « l’atout de non-dilution pour un groupe familial indépendant qui entend le rester », plaide le DAF, dont la famille éponyme détient 50,5 % du capital (le solde l’est par des proches). Enfin, Unite réinjecte systématiquement dans le développement les dividendes versés par les sociétés de projets, pour ceux en production.

Unite crée une société par projet. Ce sont ces sociétés qui portent la dette bancaire classique spécifique à chaque projet et répondant à la majeure partie des besoins de financement. Simon Duhamel note que le ratio minimal de couverture par l’Ebitda du service de la dette (DSCR, debt service cover ratio) exigé par les banques se situe en moyenne à 1,15 pour le solaire, 1,2 pour l’éolien et 1,25 pour l’hydraulique. Certes, les taux pratiqués, de 4,3 % à 4,7 % en moyenne, sont nettement inférieurs à ceux du financement participatif qui, comme le souligne Denis Talaron, implique « une rémunération attendue à mi-chemin entre celle d’un fonds de private equity et celle d’un financement bancaire ». « Mais ils sont en hausse et s’accompagnent d’un système de sécurisation, toujours plus exigeant, nuance Simon Duhamel. Si nous choisissions un crédit bancaire au niveau d’Unite et pas de la société de projet, le taux serait sans doute compris entre 6 % et 8 %. » Unite entend donc bien pérenniser la palette de ses ressources.