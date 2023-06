Un crédit au rythme des saisons pour Bonduelle

Comme le rappelle le bon sens paysan cher à Grégory Sanson, les légumes se récoltent surtout en été. La nature impose ainsi ses conditions au directeur finance, transformation digitale et développement de Bonduelle, spécialiste comme chacun sait du légume en conserve, surgelé ou au rayon frais. Les besoins de financement de l’ETI « épousent essentiellement l’évolution de nos stocks, en constitution de mai à octobre et en consommation de novembre à avril », explique Grégory Sanson. D’où une évolution parallèle au gré des saisons du besoin en fonds de roulement (BFR) : entre le point bas printanier et le pic automnal, ce BFR a pu historiquement fluctuer d’un quart et jusqu’à un tiers récemment sur fond de hausse des prix.

Le dirigeant dispose dans sa boîte à outils de financements de ressources à long terme : entre 2012 et 2018, un EuroPP de 145 millions d’euros – le groupe a été le tout premier émetteur de cet instrument –, des placements privés américains ou USPP depuis, avec un encours de 360 millions mi-2022. A court terme, nerf de la guerre, Bonduelle utilise un programme de Neu CP (negotiable European commercial papers) pour un encours moyen de 100 millions. Le groupe dispose également d’un crédit bancaire renouvelable ou RCF (revolving credit facility) de 400 millions d’euros, qui « nous permet de financer nos besoins d’exploitation par nature variables », plaide Grégory Sanson. Il permet aussi de se tenir prêt au financement de la croissance externe. Histori- quement, précise-t-il, « nous l’avons utilisé sur des périodes relativement restreintes et jusqu’à un peu plus de la moitié. Dans un contexte inflationniste, nous sommes amenés à le solliciter plus régulièrement ». « Les tirages du RCF ont jusqu’à présent été ponctuels, en haut de cycle, en complément des billets de trésorerie. Il est possible qu’ils soient plus fréquents désormais », reconnaît Ewa Bartmann, banquier conseil industrie agroalimentaire chez Crédit Agricole Nord de France, partenaire historique du groupe lillois.

Option d’extension

Ce crédit bancaire n’est pas nouveau. Fin 2020, il avait gagné 100 millions lors de son renouvellement pour cinq ans. Pour se donner une nouvelle visibilité plus longue après une cession importante aux Etats-Unis mi-2022, Bonduelle a décidé de le renouveler par anticipation, plus précisément de le modifier et de le prolonger selon une opération dite « amend and extend » bouclée en février dernier. Pour Muriel Nahmias, managing director chez Redbridge, « après le refinancement de novembre 2020 – entre deux confinements – qui avait porté la maturité à un peu plus de cinq ans, 31 janvier 2026, il s’agissait ici de revenir dans un marché post-Covid pour allonger davantage la maturité, sans remettre en cause la structure du pool bancaire ». D’où, complète-t-elle, « le format amend & extend plutôt que le refinancement, permettant de refixer un 5 ans mais avec en plus deux options d’extension d’un an, le +1+1 étant fermé en 2020 ». L’exercice de l’option d’extension pourra être proposé par Bonduelle, mais soumis à l’approbation du syndicat bancaire, rappelle Eduardo Fernandez, avocat associé, coresponsable du bureau parisien de Willkie Farr & Gallagher, qui précise que la présence d’une telle clause d’extension n’est pas monnaie courante dans le marché actuel, contrairement à la situation d’il y a quelques mois. Cette visibilité est un atout essentiel aux yeux de Grégory Sanson, par rapport notamment au découvert en compte courant qu’il s’agit de confirmer chaque année : « La ressource du RCF est certes plus onéreuse mais elle est stable et le prix de la sécurité n’est pas excessif », juge-t-il.

Le RCF n’est que la traduction des engagements du groupe, une application concrète GREGORY SANSON, directeur finance, transformation digitale et développement de Bonduelle

La manœuvre a permis d’ancrer plus solidement le RCF au cœur de la démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) du groupe, qui se dit « engagé du champ à l’assiette ». Avec des engagements regroupés au sein d’un pacte, le B! Pact, aux trois piliers : la planète, l’alimentation et les hommes, « pour une vision à 360° de notre activité, d’amont en aval », souligne Grégory Sanson.

Un vœu de développement durable auquel les banques ne sont pour le moins pas insensibles. En l’occurrence, un large panel international : BNP Paribas (agent du crédit), Crédit Agricole Nord de France (agent de la documentation), CACIB, CIC Nord Ouest, Natixis et Caisse d’Epargne Hauts de France en tant qu’arrangeurs mandatés et teneurs de livres ; la Société Générale, Arkéa, Commerzbank, JPMorgan et, petit nouveau, La Banque Postale, en tant qu’arrangeurs mandatés, Bank of America ayant quitté l’aventure. Pour achever les présentations, BNP Paribas, Crédit Agricole Nord de France et Natixis restent co-coordinateurs RSE.

En matière de RSE, « nous travaillons avec les banques en responsabilité de co-construction, il y a une fertilisation croisée », pointe Grégory Sanson. Les banques en règle générale n’ont pas attendu d’être réglementairement encadrées en termes de prêts à impact pour avancer : selon Muriel Nahmias, « la RSE aiguise leur appétit et les financements intégrant des objectifs sur des indicateurs de performance durable sont privilégiés, ce qui constitue pour les emprunteurs un levier de négociation pour optimiser l’ensemble des termes et conditions ».

KPI

Qu’en est-il en pratique pour permettre à Grégory Sanson de déclarer que « le RCF n’est que la traduction des engagements du groupe, une application concrète » ? Application avec trois indicateurs clés de performance ou KPI (key performance indicators). Le premier – celui déjà présent en 2020, constituant alors, selon Muriel Nahmias « un premier pas significatif pour le groupe dans la voie d’intégrer la stratégie RSE dans ses financements » – concerne la certification B Corp pour l’ensemble du groupe d’ici à 2025, effective pour l’heure en Italie et aux Etats-Unis, ainsi que son renouvellement, « qui ne va pas de soi », selon Grégory Sanson. « Il y a trois ans, un unique critère de reconnaissance par un tiers nous satisfaisait tous, indique-t-il. Les banques nous ont désormais demandé d’intégrer davantage d’actions directes concrètes. » Le deuxième KPI, nouveau celui-ci, lié à la réduction des gaz à effet de serre, est un indicateur « classique, qui devrait figurer au menu de tout crédit à impact », selon Ewa Bartmann. Enfin, l’objectif d’un taux de renouvellement des contrats avec les agriculteurs supérieur à 90 % chaque année. « Nous respectons déjà ce critère mais venons de renforcer les exigences au sein de la charte signée avec ces partenaires pour promouvoir une agriculture régénératrice », précise Grégory Sanson. La banquière du Crédit Agricole apprécie, s’agissant d’« un critère en résonance avec le vaste programme que nous déployons d’accompagnement des agriculteurs dans leur transition ».

La performance de Bonduelle au regard de ces KPI pourra faire évoluer la marge de financement, à la hausse comme à la baisse. « Nous tenons à cette symétrie », note Ewa Bartmann. Certes, la variation potentielle ne sera que de quelques points de base : « Elle est incitative mais pas décisive, son principe est d’abord un signe d’engagement ». Sachant qu’en matière de pénalité, tout malus de marge est reversé à la Fondation Louis Bonduelle dédiée à l’évolution des comportements alimentaires. « Nous avons proposé cela, les banques l’ont immédiatement et unanimement accepté », glisse le responsable financier de Bonduelle.

Nous avons convenu de marges à la fois bonnes pour Bonduelle et acceptables pour les banques EWA BARTMANN, banquier conseil industrie agroalimentaire chez Crédit Agricole Nord de France

Le niveau de la marge de financement reste également confidentiel. Les niveaux, plutôt, puisqu’une grille de marge est prévue augmentant avec l’endettement. Elle s’applique au-delà de l’Euribor côté euro et pour le dollar du SOFR (Secured Overnight Financing Rate). Le passage vers ce dernier depuis le Libor disparu « a donné lieu à une certaine vigilance au sujet du choix du taux de référence à retenir et de l’impact que cela peut avoir sur les contrats de couverture déjà en place », témoigne Eduardo Fernandez. Le conseil de Bonduelle relève le maintien d’une documentation souple, notamment « Bonduelle a échappé à la tendance de marché de durcissement des contraintes sur les covenants », poursuit l’avocat.

Quant au coût du RCF, il se félicite d’avoir conclu « des marges comparables en dépit de conditions de marché défavorables, ce maintien constituant le principal enjeu des négociations, reflétant un profil de risque apprécié de notre pool bancaire ». Ewa Bartmann, au Crédit Agricole, salue « le bon acte de gestion » de Bonduelle d’avoir prolongé le RCF dans un contexte de hausse des taux, notamment des taux de refinancement des banques devant être répercutés aux crédits. Ainsi, « nous avons convenu de marges à la fois bonnes pour Bonduelle et acceptables pour les banques ».

Stabilité

Bonduelle ne manque certes pas d’atouts pour rassurer les prêteurs. « Le pool bancaire est très stable, récemment modifié à la marge seulement tout en conservant les banques core », ajoute Ewa Bartmann. Mieux, « un acteur bancaire entrant au sein d’un panel étoffé existant a plutôt tendance à se ranger à l’avis général des anciens », selon Eduardo Fernandez. Et « dans un secteur aussi essentiel que l’agroalimentaire pour le Crédit Agricole, nous bénéficions chez Bonduelle d’une stabilité des interlocuteurs finance », note Ewa Bartmann. Le tout récent changement de directeur général de Bonduelle ne devrait a priori pas changer la donne. En mai, le groupe annonçait le départ de Guillaume Debrosse, directeur général, sur fond de « besoin de nouveau souffle » selon le président du conseil d’administration Christophe Bonduelle, notamment outre-Atlantique, puis son remplacement par Xavier Unkovic. « Ce n’est pas un élément perturbateur, pour la représentante du Crédit Agricole Nord de France. L’analyse d’une contrepartie repose d’abord sur sa stratégie à long terme et sa raison d’être, définies par les actionnaires, qui sont majoritairement familiaux. » « Les prêteurs en crédit sont moins exposés au risque opérationnel et donc moins inquiétés par un mouvement de management que peuvent l’être les investisseurs en actions », complète l’avocat Eduardo Fernandez.

Sur un célèbre réseau social professionnel, Grégory Sanson s’est réjoui de l’arrivée de Xavier Unkovic et dit confiant de « notre capacité collective à significativement renforcer notre performance financière à court terme tout en étant meilleurs pour la planète ». Tout un programme. Avec un outil RCF bien sûr.