October multiplie les partenaires pour distribuer ses financements

L’offre de financement d’October s’élargit au-delà de ses propres clients TPE et PME. La fintech spécialiste du financement en ligne met sa solution à disposition d’autres acteurs dont les ventes donnent lieu à un éventuel besoin de crédit chez les petites entreprises clientes. Elle a déjà mis sa solution à la disposition d’acteurs offrant des services financiers aux petites entreprises, comme comme Qonto (néo banque), Fygr (gestion de trésorerie) , Leano et Youdge (comparateurs de prêts), Sline (solution Saas de gestion locative ) et Kandbaz (domiciliation d’entreprise).

L’offre servira, comme dans le cadre de la plateforme October elle-même, pour des prêts de 30 000€ à 2 000 000€, sur des durées de 24 à 84 mois, avec réponse à une demande dans les 48 heures et mise à disposition des fonds dans les 7 jours. La fintech paneuropéenne propose aussi des prêts instantanés jusqu’à 200 000€. C

Offre intégrée

Tout est prévu pour optimiser l’expérience client. Les partenaires d’October peuvent proposer à leurs clients de faire la demande de crédit à partir de leur site internet, October fournissant ensuite une page de renvoi vers sa plateforme. Autre solution, les partenaires peuvent se connecter à une API (interface de programmation d’application) mise à disposition par October, ce qui permet un parcours client ininterrompu. Enfin, il est possible au partenaire d’offrir à ses clients du crédit instantané dans le cadre d’une intégration complète où October a accès aux données du partenaire sur le client. La commission de gestion, 4% en plus du prix du financement, est partagée entre les partenaires.