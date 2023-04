Crédit Mutuel Arkea mise sur la titrisation de créances fournisseurs

Les fonds de dette montent en puissance et s’intéressent aussi au bas de bilan des entreprises. Fintech spécialiste en financement des factures fournisseurs, Pythéas Capital favorise ce mouvement avec la montée en puissance d’un fonds commun de titrisation (FCT) mis en place avec le groupe Crédit Mutuel Arkea. Lancé en 2017 pour financer des entreprises de type ETI qui souhaitent payer rapidement leurs fournisseurs tout en bénéficiant d’un délai pour acquitter leurs factures, le véhicule déploie actuellement 120 millions d’euros et table sur un encours de 150 millions d’ici l'été. L’accélération sera nourrie par l’implication accrue de Schelcher Prince Gestion (SPG) à qui est transférée la gestion des créances fournisseurs.

Jusqu’ici, le véhicule était géré par Eurotitrisation, mais la nouvelle solution permet de faire jouer les synergies du groupe : Crédit Mutuel Arkea, actionnaire minoritaire de Pythéas, est détenteur à 100% de SPG, via Arkéa Investor Services. Il s’agit sans doute aussi d’éviter les faiblesses du schéma de titrisation des créances court terme révélées par la faillite de Smart Tréso où Eurotitrisation opérait un contrôle formel des créances refinancées, avec dilution des responsabilités et fraude non repérée.

Expertise crédit

Le montage nouveau donne une place plus forte à la société de gestion du véhicule : « Schelcher Prince Gestion (SPG) a participé à la genèse du Fonds Commun de Titrisation (FCT) Pytheas ; la société est décisionnaire dans le processus d’investissement qui permet de sélectionner les créances portées à l’actif du FCT, explique Adil Amor, directeur général de SPG. Nous utilisons notre expertise en analyse crédit déployée pour l’ensemble de nos activités de dette, notamment sur le segment dédié à la dette privée aux ETI et PME. » Le schéma ne prévoit pas d’assurance-crédit, d’autant que le fonds pré - finance des fournisseurs et non pas des créances clients. « Le fonds intervient sur la base de créances avalisées par l’acheteur, ce qui écarte le risque de fraude, explique Ludovic Sarda, dirigeant fondateur de Pytheas Capital. D’un point de vue opérationnel, SPG s’est doté de la capacité de gérer les flux de financement et la liquidité.

Un enjeu ESG

De son côté, Pytheas Capital met le programme en place et embarque les fournisseurs avec sa plateforme technologique TRESO2, une solution clé en main de gestion optimisée des factures associée à un financement de la trésorerie modulable. L’outil gère aussi le KYC (connaissance client) des emprunteurs. La technologie constitue un enjeu majeur du montage, d’autant que l’objectif est de monter en puissance. « Le marché des créances fournisseurs est encore relativement vierge en France, nous allons faire de la pédagogie auprès des investisseurs pour leur proposer un placement de trésorerie offrant un rendement supérieur à 4% », indique Adil Amor. Un rendement à mettre en regard d’un risque limité par la granularité des créances, leur maturité courte de un mois environ et leur rang senior. En outre, « les investisseurs trouvent là un investissement original, la loi ne permettant pas le financement des créances de sociétés françaises par des investisseurs étrangers », rappelle Ludovic Sarda. Il correspond en outre à une préoccupation croissante autour de relations satisfaisantes entre donneurs d’ordre et fournisseurs, un enjeu extra-financier. » Le lancement officiel de la nouvelle mouture du véhicule se fera au second semestre de cette année.