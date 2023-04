Crédit agricole CIB lance avec SEB une plateforme obligataire en blockchain

Une nouvelle solution surgit dans le paysage déjà étoffé des plateformes obligataires s’appuyant sur la blockchain. Crédit Agricole CIB lance une offre s’appuyant sur une technologie conçue pour répondre aux enjeux environnementaux de la technologie des registres distribués, considérée comme très énergétivore. « Le consensus de « Proof of climate awareness » crée un mécanisme de compétition qui sélectionne les participants en fonction de leur empreinte environnementale, indique Guénolé de Cadoudal, Digital Assets Lead au sein de Crédit Agricole CIB. Le nouveau protocole permet de rémunérer les nœuds de validation selon leur impact sur le climat, lui-même évalué selon la norme ISO -ACV (« analyse du cycle de vie »). » La blockchain est une évolution du standard Ethereum et reste 100% compatible avec ce standard pour son utilisation (transactions, smart contrats…).

Déjà, les plateformes des marchés des capitaux avaient évolué de la technique du « proof of work » vers celle du « proof of stake » pour sélectionner les participants en prenant en compte la consommation d’énergie.

Modèle ouvert

Toutefois, la plateforme SO / Bond (SO pour « sustainable and open ») permet de réduire davantage l’empreinte carbone, n’étant pas plus consommatrice d’énergie qu’un système non blockchain. Autre aspect de durabilité, la plateforme se qualifie d’ « ouverte » via une logique de partage. Si la gouvernance et la création des blocs se fait au travers des nœuds de signature dont la liste est gérée par une gouvernance décentralisée, il s’agit d’une blockchain publique pour son utilisation. « Le modèle de « smart contract » que nous avons retenu s’appuie sur le standard CAST car nous suivons une logique de coopération avec les autres plateformes, et donc de standardisation », souligne Guénolé de Cadoudal.

C’est ainsi que la banque française a été amenée à collaborer avec la banque suédoise SEB, présentée par l’émetteur des obligations qui doit dévoiler son nom au moment de l’émission, prévue avant l’été. CACIB partage ainsi avec une autre banque la propriété intellectuelle de travaux qu’elle a menés sur la blockchain de longue date, avec une prise de participation dans Setl dès 2018.

Post-marché

En pratique, SO / Bond va couvrir la partie post-marché des opérations, comme souvent dans les expérimentations blockchain en financements de marché. Ce nouveau modèle, dans le contexte juridique approprié, évite le dépositaire central. « La solution innove aussi en supprimant l’obligation de passer par un acteur central pour la livraison des titres pour favoriser des relations bilatérales entre l’émetteur et les banques qui vont placer les titres et entre les dépositaires », précise Guénolé de Cadoudal.

L’émission en préparation va se faire avec Caceis et le dépositaire de SEB puis d’autres conservateurs dépositaires pourront participer à la suite des opérations. Autre arbitrage, le dispositif fonctionne sans monnaie digitale de banque centrale tout en prévoyant la possibilité de l’intégrer.

Participant au groupe de travail de place constitué en vue de tirer parti du régime pilote, CACIB souhaite faire entrer dans ce cadre d’expérimentation sa plateforme, notamment pour créer de la liquidité en secondaire.