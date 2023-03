BPCE Factor répond aux besoins ponctuels de cash des TPE

L’adage «Cash is king» vaut pour toutes les entreprises. Mais il est particulièrement aigu pour les petites entreprises, une cible que les spécialistes de l’affacturage cherchent à conquérir. Le groupe BPCE, qui connaît bien ce marché du «factoring» améliore son offre, dans le but d’en faire une réponse plus rapide à des besoins éventuels de cash. Depuis 2020, sa clientèle de TPE (jusqu’à 5 milions d’euros de chiffre d’affaires ou de bilan) peut utiliser un service d’affacturage à la carte de factures clients. Il vient d’être encore simplifié.

Depuis le début de l’année, l’utilisation de Flashfactures peut se faire de façon indépendante par le dirigeant, sans plus passer par un conseiller bancaire pour accéder au factor. De quoi gagner du temps sans attendre un rendez-vous ni avoir à expliquer son besoin de financement d’appoint sous forme d’escompte de facture.

Parcours client

En outre, le parcours client a été amélioré afin de simplifier et accélérer la démarche. «La solution est intégrée dans les espaces connectés des clients des banques populaires et des caisses d’épargne, ce qui permet de réduire les étapes du parcours client à trois clics. », indique Anne-Gaëlle Texier, directrice de l’expérience client de BPCE factor. De quoi éviter l’étape du KYC (connaissance client).

Le paiement se fait alors en virement instantané, autre facteur d’accélération du service. Au total, le financement est disponible en 24 heures maximum, moyennant un prix unique de 3,95% du montant de la facture confiée.

Clients du réseau

Le service peut toucher un large spectre d’entreprises, celles en mesure de présenter un bilan et des factures BtoB étant recevables. Le risque de crédit porte en effet sur le débiteur et non le client de la banque, il est mesuré à l’aide d’un modèle conçu avec Allianz Trade qui fournit une assurance-crédit.

En pratique, 80% des factures présentées sont éligibles. Et la banque finance 85% du montant, les 15% restants constituant un matelas de sécurité qui sont restitués après paiement effectif. Autre atténuation du risque, le factor s’occupe des relances et du recouvrement éventuels et il réduit le risque de fraude en réservant ce service à ses clients.

«Ce produit suscite beaucoup de souscriptions depuis le début de l’année, dans un contexte très favorable à l’affacturage, indique Anne-Gaëlle Texier. Les clients utilisent ce service quatre à cinq fois par an, signe de son intérêt pour couvrir des besoins ponctuels de trésorerie. » Si des fintechs ont essayé d’y répondre ces dernières années, les banques, notamment Factofrance et donc, BPCE Factor, se saisissent du sujet avec l’atout de connaître leurs clients.