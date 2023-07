Agicap monte en gamme dans la gestion de trésorerie

Ces temps de hausse des taux et des coûts sont propices pour les éditeurs de solutions de trésorerie. Agicap en profite. Lancée dès 2017 sur le suivi et la prévision de trésorerie pour les TPE, la fintech annonce de nouvelles étapes pour les prochains mois, le franchissement du seuil de rentabilité en fin d’année et sa présence au Bénélux et aux Pays-Bas en janvier prochain, en plus des grands pays d’Europe.

La croissance est soutenue par les nouveaux services ajoutés ces derniers mois, en paiements de factures fournisseurs, en relance de factures clients et en gestion des notes de frais, grâce à une équipe de rien moins que 150 développeurs. De quoi offrir une prise en charge des principaux besoins des entreprises de taille réduite, comme en témoigne le partenariat qui vient d’être noué avec Société Générale pour la distribution de son offre, succédant à un accord de distribution avec Crédit du Nord. « La solution va être distribuée par un millier de banquiers de Société Générale dans toute la France, auprès d’entreprises de 1 à 100 millions d’euros de revenus », précise Clément Foltzer, directeur commercial d’Agicap.

Des PME réalisant 50 à 70 millions de ventes

Ainsi, la fintech élargit sa cible au-delà des petites entreprises de 1 à 10 millions d’euros de chiffre d’affaires qu’elle sert depuis ses débuts..«Nous avons une stratégie de montée en taille de clients, pour servir des PME et ETI, indique Clément Foltzer. Nos efforts commerciaux aujourd’hui ciblent les entreprises autour de 50-70 millions d’euros de chiffre d’affaires, alors qu’il y a un an nous nous situions plutôt entre 10 et 30 millions d’euros de CA, mais nous allons bien sûr toujours répondre aux demandes des TPE et les accompagner. »

Ergonomie

Dans tous les cas, l’offre se veut à la portée des néophytes. « Nous proposons une installation rapide – avec quatre à dix rendez-vous d’une heure - et très flexible en fonction des contraintes de bande passante de nos clients », souligne Clément Foltzer. L’abonnement démarre à 199 euros par mois, le panier moyen atteignant 500 euros par mois.

De nouveaux services sont en vue, au besoin via des partenaires. « A partir d’une centaine de millions d’euros de chiffre d’affaires, nous avons affaire à un trésorier et nos efforts s’orientent vers des fonctionnalités qui lui sont propres, les placements, les virements intra-comptes, le cash pooling, la gestion quotidienne de la trésorerie », précise Clément Foltzer. Lancée depuis septembre 2022, la stratégie nouvelle permet d’acquérir 300 à 400 nouveaux clients par mois en Europe. Les fonds de private equity représentent 30% à 40% des clients.