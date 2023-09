Yves-Marie Gayet prend une envergure mondiale chez Cacib

Du Brésil à l’Amérique latine et aujourd’hui au monde. Après avoir rejoint Crédit Agricole CIB en 2019 en tant que senior country officer pour le Brésil, rôle qu’il conserve en étant nommé en 2021 responsable Amérique latine de la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, Yves-Marie Gayet accède aujourd’hui au poste de responsable mondial du pôle International trade & transaction banking. Il succède à Laurent Chenain, qui a été nommé responsable du département Corporate & leveraged finance début juin, précise la banque. Yves-Marie Gayet rejoint le comité de direction de Cacib et est rattaché à son directeur général délégué Jean-François Balaÿ.

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’ESIEA Paris, Yves-Marie Gayet débute sa carrière en 1991 à l’Inspection générale de la Société Générale à Paris. Il occupe pendant quinze ans à partir de 1997 différentes fonctions de direction au sein de Société Générale CIB, à Paris et à Londres, devenant successivement adjoint, puis directeur d’une ligne métier de financements structurés, puis directeur adjoint des marchés de matières premières. En 2012, Yves-Marie Gayet est nommé directeur exécutif de la Chambre de commerce France Brésil de Rio de Janeiro tout en continuant à exercer des activités de conseil auprès de plusieurs grands clients européens.

Trade finance

Le pôle International trade & transaction banking qu’il dirige désormais répond aux besoins de ses clients entreprises et institutions financières particulièrement en matière de gestion de trésorerie et de commerce international. Par le biais de quatre expertises ; transaction banking au cœur de la relation client au quotidien, concernant notamment la sécurisation des flux de paiements, le trade finance ou financement du commerce international, l’export finance pour le financement des achats de biens d’équipements et le commodity finance pour le financement des flux de matières premières.