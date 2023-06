Le Crédit Agricole débauche chez la Société Générale son nouveau patron des paiements

Transfert pré-estival dans les paiements. En provenance de la Société Générale, Philippe Marquetty a été nommé directeur général de Crédit Agricole Payment Services (CAPS), filiale paiement du groupe bancaire. Il remplace Bertrand Chevallier, directeur des achats du groupe Crédit Agricole depuis janvier dernier. Philippe Marquetty intègre le comité de direction de Crédit Agricole SA.

Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion, le nouveau patron de CAPS n’en est pas à son premier transfert. Il débute sa carrière à l’Inspection générale du CIC avant d’en diriger plusieurs succursales, et de rejoindre Arthur Andersen en 2000 dans le conseil aux institutions financières. Il intègre la Société Générale en 2006 en tant que directeur des produits puis directeur du marché des particuliers. Il s’engage dans l’univers des paiements en 2012 comme responsable des produits de paiement et du cash management du groupe bancaire, pour la France et l’international. Philippe Marquetty y met en place et dirige la direction des paiements.

Il rejoint aujourd’hui la filiale assurant pour le groupe le pilotage de la stratégie paiement, l’exploitation des plateformes de processing, la supervision des opérations, la garantie de la sécurité des transactions et la représentation bancaire. «Au cœur de la relation client, précise le groupe, les paiements constituent un enjeu de PNB (produit net bancaire, ndlr) majeur et un levier essentiel de fidélisation comme de conquête». Le Crédit Agricole ajoute qu’«avec près de 30 % de parts de marché, CA Payment Services est leader en France et traite plus de 12 milliards d’opérations de paiement par an».