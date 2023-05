Contentsquare recrute son directeur financier chez Firmenich

Contentsquare recrute un profil rompu à la Bourse. La start-up française, spécialiste dans l’analyse des comportements en ligne, a annoncé le 16 mai le recrutement de Benoit Fouilland au poste de directeur financier (chief financial officer).

«Grâce à sa vaste expérience et à sa connaissance pointue du secteur de la tech, acquise dans des entreprises de premier plan, Benoit va jouer un rôle majeur dans le pilotage de notre croissance», a déclaré Jonathan Cherki, CEO et fondateur de Contentsquare, cité dans un communiqué.

Benoit Fouilland était depuis septembre 2020 le directeur financier du groupe suisse Firmenich, leader mondial des parfums et des arômes. «Il a joué un rôle clé dans l’accélération de la transformation de l’entreprise, notamment en préparant l’introduction en Bourse et en menant l’exécution de la fusion historique avec le groupe DSM, pour former la nouvelle entité DSM-Firmenich», souligne le communiqué de son nouvel employeur.

Un ancien de Criteo

Auparavant, Benoit Fouilland avait passé huit ans chez Criteo, autre représentant de la French Tech. Le spécialiste du ciblage publicitaire sur internet s'était introduit sur le Nasdaq en 2013.

De là à imaginer que Contentsquare prépare l'étape de la Bourse en recrutant un bon connaisseur des marchés cotés, il n’y a qu’un pas. Fondée en 2012 à Paris, l’entreprise s’est illustrée l’an dernier en réalisant la plus importante levée de fonds de la tech en Europe. Elle a récolté 600 millions de dollars (585 millions d’euros), dont 400 millions en fonds propres, et s’est valorisé autour de 5,6 milliards d’euros, après une précédente levée de fonds en 2021.

Contentsquare, qui s’appuie sur une technologie d’intelligence artificielle, analyse des milliards de mouvements de souris et d’interactions mobile, afin de comprendre le parcours des utilisateurs, d’identifier les points de friction, de mesurer la performance des contenus (textes, images, vidéos), et de comparer l’impact des prix et la pertinence des produits des e-commerçants.