Carol Sirou, une analyste en quête de sens

S’attacher à accélérer l’exécution du plan stratégique d’Ethifinance, telle est la mission que s’est donnée Carol Sirou. Voilà qui peut sembler inattendu après 27 ans passés chez Standard & Poor’s, l’une des trois grandes agences mondiales de notation, à occuper des postes en vue comme celui de responsable des bureaux européens ou encore responsable de la conformité du groupe. Car la spécialiste de l’analyse financière qui s’est penchée sur les comptes des plus grands groupes internationaux rejoint un acteur un peu alternatif, se développant en priorité dans la notation et la recherche sur des ETI et des grosses PME cotées et se focalisant sur le sujet encore récent de la notation ESG (environnement, social, gouvernance). « Le métier bouge beaucoup, l’analyse extra-financière devient une partie intégrante de l’analyse financière et elle est indispensable pour faire une bonne analyse sur une entreprise ou une collectivité. Ces deux aspects sont également importants pour moi, je ne les oppose pas », explique Carol Sirou. Le groupe indépendant s’est imposé comme acteur européen, et son origine remonte à vingt ans, étant issu de la fusion en 2017 entre deux entités créées en 2004 : le spécialiste d’analyse financière Spread Research, agence de notation et de recherche indépendante, et Ethifinance, agence de notation et conseil ESG, créateur des notations Gaïa Research.

Par rapport au travail d’analyse financière d’une agence traditionnelle, il faut compter avec moins d’information disponible chez les ETI et PME, ce qui rend le travail difficile même si les attentes de précisions ne sont pas aussi fortes.

2017, année de création du groupe européen Ethifinance, issu de la fusion de deux agences de notation créées en 2004, Spread Research et Ethifinance

La question d’une mise à niveau se pose en particulier sur l’information ESG que les entreprises de taille moyenne commencent seulement à produire. « A l’égard des PME et des ETI, notre mission est simultanément la transmission de notre expertise et vers elles, une pédagogie active sur ces sujets s’impose », indique Carol Sirou.

Résultat, l’accompagnement des entreprises implique un dialogue, une proximité et se fait via cinq implantations européennes, en France, en Allemagne et désormais en Espagne grâce au rachat d’Axesor Rating en 2022. « Nous pensons qu’il faut un environnement de travail international pour disposer d’un large échantillon de références et l’échelle européenne est pertinente pour apprécier la qualité ESG des entreprises, l’Europe appliquant le principe de la double matérialité », souligne Carol Sirou.

A l’avant-garde

Si elle est rentrée en Europe après avoir vécu sept ans à New York et se mobilise pour faire avancer Ethifinance, c’est avant tout eu égard à son rôle d’avant-garde dans le tournant ESG que doit emprunter l’activité économique. « J’ai beaucoup d’admiration pour certains aspects des Etats-Unis mais j’ai compris, pour en avoir parcouru les zones reculées, qu’il existait des divergences fortes entre les deux continents et que mon attachement aux valeurs européennes était le plus fort », raconte Carol Sirou. Convaincue que l’ambition européenne pour accélérer la transition climatique est une voie juste, elle veut, depuis son nouveau rôle chez Ethifinance, informer et faire avancer les sujets, grâce à la configuration européenne de l’agence, les marchés couverts ayant des degrés de maturités différents.

Sur le fond, il faut faire avancer la notation ESG. « Elle n’est pas aboutie, il s’agit surtout, à ce stade, d’une collecte d’informations et nous sommes convaincus, chez Ethifinance, qu’il faut faire évoluer la notation ESG vers l’expression d’une opinion, explique Carol Sirou. Par exemple, face au trajet de décarbonation d’une entreprise, l’agence de notation doit être capable de dire s’il est pertinent. Or aujourd’hui, l’analyse est très statique, elle dresse plutôt un palmarès sur la maturité d’une entreprise par rapport à ses concurrents et la transparence des politiques, pas leur impact. L’ensemble des acteurs de la notation ESG sont au même niveau de maturité. »

L’idée de fond, c’est que la notation extra-financière devienne aussi essentielle qu’une notation financière. « Le domaine est intellectuellement en pleine ébullition et très intéressant de ce point de vue », anticipe-t-elle. Il y a beaucoup de nouveaux sujets et notamment mesurer et analyser l’impact des entreprises sur la biodiversité, un domaine où la capacité à avoir de la donnée est beaucoup plus complexe. De quoi combler celle qui aime fondamentalement l’analyse. Toutes choses égales par ailleurs, ce foisonnement intellectuel lui rappelle ses débuts, quand les marchés ont commencé à faire avancer la désintermédiation, avec un travail de défrichage et d’éducation des investisseurs.

Nul doute qu’il faut aussi un moral bien accroché pour défendre la voie d’une démarche ESG rigoureuse, alors que des approches moins exigeantes tentent des pans entiers de l’investissement. Mais la détermination de Carol Sirou à faire avancer les causes auxquelles elle croit a été assurément renforcée par l’épreuve, celle de la crise de 2008. Les agences de notation se sont alors retrouvées en première ligne face au tollé soulevé par les pertes de valeur d’emprunts d’entreprises et de véhicules de titrisation au-delà de ce que leurs notations laissaient attendre. Elle était alors présidente de S&P France et responsable de la zone francophone en Europe et Afrique. « Cette période très dure de l’après-2008 a été sans doute la plus formatrice de ma carrière. Il a fallu faire beaucoup de communication externe et défendre le métier auquel je crois tout en reconnaissant des erreurs d’appréciation. Heureusement, j’ai eu la chance d’être entourée de collègues qui me soutenaient, se souvient Carol Sirou. Cette expérience qui s’est étendue de 2008 à 2012 me sert au quotidien à présent, comme dirigeante de PME dans un environnement plein de bouleversements. »

Et pour garder un angle de vue large sur la vie des entreprises, Carole Sirou a rejoint le conseil d’administration de Crédit Agricole SA. Elle retrouve dans le groupe bancaire la volonté qu’elle a elle-même d’aider les entreprises à opérer leur transition sociale en même temps qu'écologique, la conviction que la première est la clé de la seconde. ■

SON PROFIL...

Carol Sirou a fait des études à Sciences-Po Paris, puis a suivi les DESS 225 de l’Université de Paris Dauphine et étudié dans le cadre du Management Development Program de l’Université de Virginia Darden School of Business. Elle a travaillé 25 ans chez Standard & Poor’s Ratings, Paris, comme responsable des bureaux européens pour finir. A New York, ensuite, elle était responsable de la conformité du groupe. Elle a créé ensuite sa propre société de conseil aux entreprises sur les enjeux ESG, avant de rejoindre Ethifinance en juin dernier.