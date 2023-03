Arkea nomme la directrice de son centre d’affaires francilien

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de l’immobilier, a annoncé le 29 mars la nomination d’Agnès Goossens au poste de directrice du centre d’affaires entreprises de Paris/Ile-de-France.

Agnès Goossens dispose d’une expérience de plus de vingt ans dans le secteur bancaire. Chez Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels depuis

2017, elle a d’abord été responsable de clientèle entreprises, puis directrice du centre d’affaires de la Vallée de la Seine (région Ile-de-France et Normandie). Elle a démarré sa carrière en 1994 à la Caisse d’Epargne, avant d'évoluer entre 2002 et 2017 chez BNP Paribas, où elle a été notamment été responsable cash management, chargée d’affaires entreprises TPE-PME puis PME-ETI, et enfin responsable de clientèle entreprises grands comptes au centre d’affaires de La Défense.

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels accompagne 15.000 acteurs économiques partout en France à travers ses 21 implantations. Elle propose à ses clients une offre complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, opérations de salle des marchés, etc.)