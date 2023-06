Les factors à l’affût de la facture électronique

La réforme de généralisation de la facture électronique pourrait bien donner un coup de pouce supplémentaire à l’affacturage. Mais ce bénéfice se mérite. « Le premier défi réside dans l’obligation pour les factors d’adapter leurs outils informatiques pour exploiter le format de la facture électronique dès l’an prochain », pointe Philippe Mutin, président de la commission affacturage de l’Association française des sociétés financières (ASF). Pour aller capter l’information au sein des nouveaux flux d’interopérabilité afin de les intégrer sans rupture dans leurs propres systèmes. Cela par le biais du portail public de facturation (PPF) et/ou des plateformes de dématérialisation partenaire (PDP). « Cet aménagement est indispensable, notre objectif est de participer activement au mouvement. C’est bien un projet de place », insiste Philippe Mutin.

L’ASF indique mener des discussions avec l’ensemble des parties prenantes, publiques comme privées. « Nous exprimons nos besoins dans un cahier des charges pour rédiger des protocoles communs d’accès aux factures afin d’être efficaces, en essayant de demander des processus d’échanges les moins spécifiques possible pour la profession », note Yves-Marie Legrand, délégué général adjoint de l’ASF. Les flux devront notamment respecter la notification ou pas à l’acheteur, en lui indiquant de régler le factor dans le premier cas et en garantissant la confidentialité dans le second.

Sécurisant

Une fois les contraintes techniques satisfaites, place aux opportunités. « Le système permettra de rassurer le factor, par le biais notamment d’une meilleure visibilité de sa validité grâce aux statuts successifs précis de la facture », selon Philippe Mutin. La facture électronique aidera à la lutte contre la fraude en sécurisant les informations scrutées avec des contrôles exhaustifs « quand, aujourd’hui, nous procédons uniquement à des sondages. Nous appelons des acheteurs afin de valider que la facture est bien causée » ajoute Olivier Bourin, directeur général délégué de La Banque Postale Leasing & Factoring.

Elle pourrait aussi augmenter le gisement des factures éligibles. Directeur général délégué de Trescal France, ETI dédiée à l’étalonnage et à la vérification des instruments de mesure, Laurent Labatut a choisi l’affacturage pour 5 % de ses clients, les principaux. Certes, la réforme ne changera pas l’intransigeance des factors quant à une couverture des acheteurs par l’assurance-crédit mais, au-delà, Laurent Labatut anticipe de pouvoir « doubler à 10 % la part des gros clients concernés grâce à une fluidité accrue des processus opérationnels ». « J’espère bien discipliner et intégrer les acheteurs publics qui complexifient constamment le processus order to cash », ajoute-t-il.

Avec 33.000 entreprises environ utilisatrices en France, le potentiel d’équipement est colossal. L’impact, selon Olivier Bourin, « devrait être plus conséquent auprès des plus petites entreprises, dont les dirigeants sont souvent débordés et ne pensent pas à l’affacturage, plutôt qu’auprès des plus grandes qui impliquent bien souvent des programmes paneuropéens où nous ne raisonnons pas à la maille facture mais sur la base de balance clients avec des fichiers dématérialisés ». A ses yeux en tout cas, la réforme pourrait faciliter l’essor de l’affacturage à la facture. Pour Philippe Mutin, en « accélérant la mue digitale des entreprises, passant par l’optimisation de la qualité des données des postes client et fournisseur et de fait en abaissant le taux d’effort perçu par les clients », la facture nouvelle mouture va sensiblement renforcer le recours à l’affacturage. Avec sans doute une pression à la baisse des tarifs.