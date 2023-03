Voltalis trouve 91 millions d’euros de dette privée pour piloter la consommation d’électricité

Voltalis veut nous éviter les menaces de black out survenues l’hiver dernier. Sa solution d’avant-garde capable de piloter la consommation d’électricité des particuliers vient de recevoir un financement de 91 millions d’euros non moins original, pour répondre aux particularités de la solution.

Besoins massifs d’investissement

En pratique, la société équipe les logements d’une solution d’économie d’énergie solidaire avec le réseau. Des boîtiers sont installés sur les radiateurs, les ballons d’eau chaude etc… et connectés au réseau électrique de façon à baisser automatiquement la consommation en cas de tension. De quoi éviter de s’en remettre à l’alea des réflexes citoyens pour sécuriser le système électrique et contribuer à l’objectif zéro carbone.

«Il faut consentir des investissements massifs pour que la sobriété énergétique soit réalisée de façon indolore, cette idée qui a conduit au lancement de notre solution en 2006 est devenue plus évidente avec la crise ukrainienne», déclare Mathieu Bineau (photo), directeur général de Voltalis.

Concrètement, la société a remporté l’an dernier l’appel d’offres de RTE (Réseau de transport d’électricité) pour une tranche de 1 GWc de capacité de pilotage de la consommation supplémentaire, ce qui représentera alors un parc de plus de 400.000 logements équipés. Par rapport à une capacité de 350 MWc à ce jour, la société franchit un seuil décisif pour sa croissance.

«En ayant remporté 94% des volumes attribués par RTE sur le volet non industriel, nous gagnons une visibilité sur dix ans d’activité, ce qui a permis de trouver des financements», indique Mathieu Bineau. De fait, les boîtiers sont installés gratuitement chez les particuliers et c’est RTE qui finance Voltalis, cette fois avec un engagement sur dix ans alors que jusqu’ici, la société fonctionnait sur la base de revenus convenus pour un an et de montant aléatoire. Le financement des investissements reposait donc essentiellement sur le capital et l’actionnaire à 75%, Meridiam.

Revenus variables

Le financement obtenu – avec Eight Advisory comme conseil financier de l’emprunteur - n’en représente pas moins un financement de projet original, avec une durée sur 13 ans, donc supérieure à l’engagement de RTE et surtout, sur la base de revenus variables.

RTE, en effet, paye une prime fixe pour la garantie d’effacement – la réduction de la consommation en cas de forte tension – et l’opérateur bénéficie en parallèle d’un revenu variable en fonction des effacements réalisés et du marché de l’électricité. «Il a fallu concevoir une solution de financement flexible et les fonds de dette sont en mesure de proposer des plans d’amortissement s’adaptant à ce type de flux de revenus, indique Sylvie Chaussin, directrice d’investissement chez CIC Private Debt. Les solutions bancaires sont plus appropriées dans les projets avec des plans d’amortissement fixes, comme ceux éoliens ou solaires, qui ont des revenus plus prédictibles.»

Dans le cas de Voltalis, les revenus de l’effacement ont une part variable plus importante. C’est la raison pour laquelle, il s’est écouté quelques mois seulement entre le succès à l’appel d’offres en septembre dernier et la signature récente du financement. «Les échanges entre les équipes des trois fonds de dette spécialisés en infrastructures d’énergie renouvelables ont servi à trouver les bons paramètres. Un acteur seul n’aurait pas pu venir à bout de l’analyse d’un schéma nouveau comme celui-ci», affirme Sylvie Chaussin. De fait, les trois fonds, conseillés par Herbert Smith Freehills sur les aspects juridiques, interviennent pari passu et fournissent une seule forme de dette, de rang senior.

Le montage devrait servir de première référence pour l’avenir, car il y a aura d’autres tranches de financement, l’appel d’offres n’étant pas saturé avec ce premier montage financier. D’autant que Voltalis conduit des pilotes dans six pays européens. « La Commission européenne a demandé aux Etats d’assurer que 5% de la consommation d’électricité sur les heures de pointe devienne pilotable », rappelle Mathieu Bineau.