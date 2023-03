RENOUVELABLES - Les financeurs de projets mettent les bouchées doubles

L’an dernier, les énergies renouvelables (ENR) ont reçu des investissements record de 495 milliards de dollars, en hausse de 17 % sur une année, selon Bloomberg NEF. Ce montant ne représente pourtant qu’une goutte d’eau face aux enjeux de la transition énergétique : « Rien qu’en Europe, 55 gigawatts de capacités solaires et éoliennes ont été installées en 2022, soit quelque 55 milliards d’euros, encore loin de l’objectif de REPower EU d’investir 86 milliards d’euros annuellement jusqu’en 2030 dans le secteur », rappelle Jean-Charles Arrago, directeur de l’activité infrastructures transition énergétique chez Eiffel.

Pour les acteurs en présence, l’accompagnement de la transition énergétique présente clairement un intérêt commercial. Passée la phase d’amorçage de projets, très consommatrice en capitaux propres, les revenus sont quasiment assurés. « Une fois que le projet est mis en service, il existe dans certains pays, comme la France, une obligation d’achat qui apporte une créance de l’Etat sur vingt ans, explique Sylvie Perrin, associée au sein de De Gaulle Fleurance. D’un profil risqué, on passe à un profil sécurisé. » Les rendements peuvent y atteindre 25 % en phase de développement et entre 3 % et 5 % en phase de construction. « On a assisté à une course à la taille, caractérisée par des champs toujours plus grands, signale Baptiste Maisonnier, associé chez Roland Berger. Les projets d’offshore éolien qui s’ouvrent à l’heure actuelle au Royaume-Uni utiliseront des éoliennes de 12,5 MW et on parle déjà d’augmenter jusqu’à 15 MW. Au début des années 2000, on était à 2 MW. » Peu d’évolutions, en revanche, sur la répartition des rôles entre acteurs : « Les fonds d’investissement et d’infrastructures interviennent en général en phase de développement du projet, tandis que les fonds de pension et souverains leur emboîtent le pas, poursuit Baptiste Maisonnier. L’intervention des banques se fait souvent lors de la phase de construction, où elles font jouer l’effet de levier et apportent de la dette de façon accrue. »

Complexité des options

Dans ce contexte, les projets se multiplient. Crédit Agricole Assurances a acquis auprès de TotalEnergies 50 % d’un portefeuille de projets renouvelables d’une capacité totale de 234 MW. De son côté, BNP Paribas a annoncé récemment son intention d’atteindre un objectif de 40 milliards d’euros d’encours de financement de la production d’énergies à bas carbone, essentiellement renouvelables, à horizon 2030, à comparer à plus de 28 milliards d’euros fin septembre 2022. « Ces encours représentent principalement des financements de projets, mais aussi des financements de corporate à destination des fabricants d’équipements, des opérateurs ou encore des développeurs indépendants, détaille Romain Talagrand, responsable mondial énergies renouvelables et hydrogène chez BNP Paribas CIB. Notre feuille de route reste en cours de définition mais il est certain que nous allons accompagner la croissance du marché dans son ensemble. »

Très actifs dans les projets de financement des ENR, les fonds optent pour des stratégies différenciées. « L’accompagnement de nos emprunteurs dans la transition énergétique se fait dans l’optique d’un équilibre des risques », explique Bertrand Loubières, responsable du financement d’infrastructures chez Axa IM Alts, dont les projets d’énergies renouvelables représentent quelque 2 milliards d’euros. « Nous finançons en dette senior des périodes à la fois de développement et de construction, d’une maturité de 15 ans », précise le dirigeant. Une approche prudente que partage Sienna Private Credit, qui propose de la dette senior+ et de la dette junior à destination de PME. « Notre spécialité est d’analyser la complexité des projets et le risque associé à partir de la construction, explique Philippe Garrel, directeur de fonds transition énergétique chez Sienna Private Credit. La quotité et le coût du financement de projets vont ensuite dépendre du risque pays, du stade d’avancement du projet et de son exposition aux risques de contreparties et aux risques de marchés. » Le fonds vient de finaliser une opération de quelque 14 millions d’euros de dette junior sur 100 MWc (mégawatts-crête) photovoltaïques dans l’Hexagone.

Des fonds poursuivent des stratégies plus risquées. Spécialiste du bridge, Eiffel Investments a ainsi injecté quelque 1,5 milliard d’euros au travers de cet instrument dans plus de 2.600 projets depuis 2017. « Aujourd’hui, nous sommes dans un marché commercial qui a besoin d’avoir des instruments courts, essentiellement lors des phases de construction », explique Jean-Charles Arrago. Afin de réduire les risques, le gérant passe à la loupe la pérennité des projets et la qualité des équipes : « 60 % de notre activité est du repeat business », détaille le directeur. Fonds d’infrastructure cofondé avec Generali, Infranity, qui consacre un quart de son portefeuille d’actifs de 6 milliards d’euros aux énergies renouvelables, privilégie une approche basée sur des portefeuilles de projets : « Nous recherchons constamment le meilleur dosage entre les rendements et les risques, explique Alban de La Selle, associé chez Infranity. Nous accompagnons, par exemple, un développeur qui travaille sur une soixantaine de projets, certains sont en exploitation, d’autres en construction ou en cours de développement. Tous les cas de figure existent, l’important est que le développeur ait un bon ‘track record’. »

L’arrivée à maturité d’un certain nombre de sources d’énergies renouvelables a également créé un nouvel environnement réglementaire. « Aujourd’hui, beaucoup de pays ont décidé de réduire ces régimes de soutien, et un certain nombre de développeurs ont souhaité s’affranchir de ces régimes pour accélérer leur développement et ne plus être tributaires des appels d’offres et des contraintes sur les volumes qu’ils exercent », relate Romain Talagrand. Conséquence de cette transformation, les PPA (power purchase agreements) – des contrats d’achat d’électricité long terme signés de gré à gré entre un producteur d’énergie, généralement renouvelable, et un consommateur – se sont développés : « Plutôt que de faire appel à l’Etat pour acheter de l’électricité dans le cadre d’un appel d’offres, le producteur vend directement l’électricité à des entreprises qui cherchent à verdir leur consommation et qui s’engagent sur quinze-vingt ans à acheter cette énergie auprès de ce producteur, détaille Sylvie Perrin. Cela permet au producteur de faire financer ses projets et aux entreprises de répondre aux enjeux croissants de la responsabilité sociétale (RSE). »

Pour les gérants, cette dynamique offre un élément de diversification. « La structuration de la vente d’électricité est critique, indique Raphaël Lance, responsable des fonds de transition énergétique chez Mirova. Nous essayons de mixer dans nos portefeuilles des modalités de structuration de vente d’électricité différentes en combinant tarifs régulés, PPA à plus ou moins long terme, prix fixes sécurisés sur une courte période, avant de nous exposer à des prix de marché par nature fluctuants. »

Ces PPA ont aussi gagné en compétitivité grâce aux fluctuations récentes des prix de l’énergie : « Avec les difficultés du secteur nucléaire en France, qui ont conduit à une multiplication par deux – au moins – des prix de production, l’équation des PPA a complètement changé », évoque Philippe Garrel. Pas d’impact significatif, en revanche, des mouvements de prix sur les financements de projets : « Les prix sont déterminés, pour la grande majorité, par des tarifs d’achat garantis, des mécanismes de prime par rapport au marché, ou des tarifs fixes réglementés par l’Etat, et non indexés sur les prix de gros de l’énergie, explique Baptiste Maisonnier. Nous n’avons pas assisté à une évolution significative, un peu comme si les acteurs pensaient que cette hausse des prix de l’énergie était temporaire. » Pour les développeurs les moins solides, la situation s’est néanmoins détériorée. « Les prix pour gagner les appels d’offres solaire/éolien restent très tendus, dans un contexte où les coûts de l’énergie, et plus généralement les coûts opérationnels, restent élevés. Les projets sont moins rentables et, par ailleurs, les valorisations de ces acteurs restent très importantes, relève une source. Il va falloir attendre un peu avant que le marché se rééquilibre. »