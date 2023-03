Quand on aime…

… on ne compte pas. Ou alors un peu quand même… car les temps sont durs, l’inflation galope même pour les amoureux, et la Saint-Valentin est un couperet qui vient sèchement le rappeler. En tout cas à ceux qui cèdent à la tentation commerciale. eToro était là pour les aider. Ou les dissuader. L’indice de la Saint-Valentin du courtier a mis en valeur, chiffres Refinitiv à l’appui, que les prix des produits de base pour les cadeaux les plus courants à cette occasion ont bondi de 23 % en deux ans (à fin janvier 2023), soit davantage que l’inflation globale des prix à la consommation en Europe (16 %). Un bijou en argent semblait dans ce cadre « le cadeau le plus avantageux » du fait d’une augmentation du prix de l’argent limitée à 3 %. Contre 13 % pour l’or. Mais les plus généreux, ceux qui ne comptent vraiment pas, auront invité au restaurant avec un plat romantique à base de bœuf… dont le prix a bondi de 46 %.