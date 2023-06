Pour une trésorerie saine, la technologie au service de l’autofinancement

C’est un fait, l’attention portée à la trésorerie de l’entreprise ne fait que croître depuis la crise du Covid et s’accentue. Ce n’est plus seulement à l’occasion d’un événement transactionnel spécifique que dirigeants et actionnaires d’une entreprise s’interrogent sur le cash disponible. Aujourd’hui, PME, ETI ou filiales de groupes se préoccupent en continu de leur situation de cash afin d’anticiper d’éventuelles tensions de liquidités. L’accélérateur en cause depuis quelques mois ? La montée des taux d’intérêt et l’inflation des coûts qui tendent les marges et obligent les actionnaires et dirigeants à regarder la trésorerie de plus près. Pour satisfaire cette exigence de visibilité sur la trésorerie, trois dimensions complémentaires jouent un rôle essentiel : les outils technologiques, la culture cash de l’entreprise et le besoin en fonds de roulement (BFR).

Une enquête de l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE) publiée en mars 2022 l’a montré : environ 38 % des ETI et grandes entreprises possèdent un outil de gestion de trésorerie (TMS, treasury management system) avec une ancienneté de huit ans ou plus. Autant dire une éternité en matière de technologie. Principale raison à cela : changer de TMS est un processus nécessaire, mais long. Volume des données à transférer, gestion des paiements fournisseurs à faire évoluer, adaptation du design de l’outil aux besoins sectoriels, sécurité informatique… Il faut trouver la solution adaptée aux enjeux spécifiques de l’entreprise.

Le treasury management system, aussi efficace soit-il, ne suffira pas seul à assainir la trésorerie. Il faut aller plus loin

En cette période où la trésorerie devient une préoccupation prégnante et où les besoins de clarté pour les actionnaires s’intensifient, l’orientation fortement technologique de certains éditeurs de TMS présente plusieurs avantages : un suivi en temps réel de la trésorerie, des reportings précis à destination des actionnaires et dirigeants, et l’augmentation du niveau de sécurisation des données.

En bref, un changement de TMS n’est pas un projet à prendre à la légère et doit être accompagné en profondeur. Autre enjeu : le TMS, aussi efficace soit-il, ne suffira pas seul à assainir la trésorerie. Il faut aller plus loin.

Pendant longtemps, les entreprises visaient en priorité la maîtrise de leurs comptes de résultat. Il s’agissait de garantir avant tout un bon Ebitda. Mais aujourd’hui, parce que les délais de paiement se sont allongés, dirigeants et actionnaires veulent savoir, à intervalles réguliers, quels sont les flux de liquidité disponibles pour les mois à venir. Bien plus, sur chaque typologie de flux, les actionnaires souhaitent un indicateur de suivi de la performance pour pouvoir le modéliser dans les prévisions et aussi le tracer avec les dirigeants.

Une prévision de trésorerie fiable est alors possible grâce à des indicateurs qui relèvent à la fois de la méthodologie et d’objectifs partagés entre les directeurs financiers, les directeurs opérationnels et les actionnaires. Lorsque ce langage commun est mis en place, on peut alors parler de « culture cash ».

Deux solutions possibles pour améliorer la trésorerie : augmenter les marges ou actionner les leviers du BFR

Il y a encore quelques mois, il semblait plus simple aux dirigeants d’emprunter à des taux bas plutôt que de bousculer en interne tous leurs process. Aujourd’hui, avec la montée sensible des taux d’intérêt, s’endetter est devenu « cher ». Il s’agit donc pour les entreprises de générer plus de cash. Dans ce contexte, deux solutions possibles pour améliorer la trésorerie : augmenter les marges ou actionner les leviers du BFR. Un levier privilégié, notamment par les fonds d’investissement, lesquels ne peuvent plus revendre aussi vite. L’optimisation du BFR demande d’impliquer tout le monde et, dans certains cas, de refondre les processus associés.

Là encore, pour mener à bien un projet d’optimisation de BFR, la technologie est indispensable. Aujourd’hui, il est possible d’extraire et d’analyser les données transactionnelles des cycles du BFR sur plusieurs années. L’objectif de cette analyse ? Chiffrer les leviers d’amélioration identifiés avec les dirigeants et concevoir une feuille de route claire avec des actions concrètes. Des actions qui permettront, entre autres, de raccourcir les délais de paiement clients, de mener des actions ciblées sur le recouvrement, ou encore de mieux gérer les décaissements fournisseurs.

Grâce aux nouvelles technologies, les entreprises peuvent désormais bénéficier d’une gestion fine et instantanée de leur trésorerie, et identifier les leviers d’optimisation et d’autofinancement. Loin des multiples d’Ebitda et des valorisations surévaluées, le cash reflète la santé de l’entreprise. Dès lors, une nécessité s’impose : assainir la trésorerie ou la renforcer par des solutions endogènes.