Port Adhoc complète son équipage avec la dette privée d’infrastructure

Un petit tour en mer avec Port Adhoc. La nouvelle opération de financement bouclée pour 70 millions d’euros par l’exploitant de ports de plaisance lui permet à la fois de bénéficier d’une dette d’infrastructure avec Edmond de Rothschild Asset Management (Edram) et d’augmenter son capital avec ses actionnaires déjà à bord, NextStage AM et Vauban Infrastructure Partners.

« Au fil de son histoire, une société monte des marches, il y en a de plus structurantes que d’autres, telle est celle que nous venons de franchir de par notre éligibilité à un fonds de dette d’infrastructures avec notre nouveau partenaire de confiance Edram », avance Gilles Tersis, le cofondateur et président de Port Adhoc. Par le biais de la plateforme Bridge dédiée aux infrastructures, l’asset manager souscrit une dette obligataire amortissable de 40 millions d’euros environ, d’une maturité de 21 ans à taux fixe voisin de 4 %. Une dette qualifiée par Port Adhoc de patrimoniale puisqu’une majorité de son montant correspond au refinancement des dettes bancaires à court et moyen terme existantes. Outre la simplification du bilan obtenue, car la société dispose désormais d’un interlocuteur unique côté dette, c’est l’allongement de la maturité qui était recherchée. « Nous avions accumulé des dettes au gré de nos acquisitions, de maturités diverses mais trop courtes, nous ne parvenions pas à aller au-delà d’une moyenne de 7 à 8 ans », reconnaît Gilles Tersis. L’arrivée d’Edram en tant qu’arrangeur « nous donne accès à des investisseurs de long terme, nous permettant d’accorder notre dette au temps long de notre développement », se félicite le dirigeant. « L’amortissement sur une plus longue période autorise davantage d’investissements », note Jean-David Haas, le directeur général de NextStage, actionnaire de Port Adhoc depuis 2010.

Conquérir l’Europe

Le calibrage du montant de la dette « fait intervenir des centaines de paramètres, chaque emprunteur a ses propres fondamentaux, c’est du cousu main », indique Jean-Francis Dusch, directeur de la gestion en dette d’infrastructure chez Edram. « La structure du bilan de la société méritait une optimisation pour refléter la qualité et la résilience du portefeuille d’actifs que Port Adhoc détient et opère », observe Guillaume Faroux, associé de Vauban Infrastructure Partners, actionnaire de Port Adhoc depuis 2019. « Cette opération a permis à la société d’abaisser son coût de la dette, d’étendre sa durée et de générer des ressources au service de la croissance future », précise-t-il. Pour Jean-Francis Dusch, l’argument de la réduction du coût de la dette « n’est pas décisif. Il y a des prêteurs moins chers sur le marché, avec notre structuration nous apportons du qualitatif tout en satisfaisant nos investisseurs ». « Nous avons mis en place une structure de financement pérenne, c’est l’argument essentiel », ajoute le dirigeant d’Edram. Il pointe « le jeu de sûretés exhaustif et adapté correspondant, la dette est sécurisée bien entendu, par nantissement sur actifs afin de notamment supporter le scénario d’un cadre économique dégradé pouvant affecter la société ».

« Tout en respectant les contraintes classiques de ce type de financement, comme un rapport d’au moins 150 % à 200 % entre les cash-flows et le service de la dette, cela s’est traduit par une augmentation de l’endettement, une fois les dettes existantes refinancées », complète Guillaume Faroux. Cela concomitamment à une augmentation de capital significative préservant l’équilibre, ou gearing, entre dette et fonds propres, qui figure également au titre des covenants obligataires. A l’issue du tour de financement, Vauban et NextStage détiennent à quasi-égalité à eux deux 90 % environ du capital. Le solde reste entre les mains du management et de quelques actionnaires privés, l’opération ayant offert un bon de sortie à Naxicap Partners et au groupe de BTP NGE. Vauban est à nouveau intervenu par le biais du fonds BTP Impact Local, et NextStage, cette fois par celui du fonds Pépites et Territoires, lancé il y a deux ans en partenariat avec Axa France, qui y délègue une fraction de son fonds en euros. Ce fonds conjoint représente aujourd’hui la moitié de l’investissement de NextStage au capital de Port Adhoc, aux côtés de deux fonds maison. « Pépites et Territoires s’intéresse à des PME sur tout le territoire français avec un focus particulier sur trois critères d’investissement : environnement, digital, et santé. Port Adhoc respecte les deux premiers », explique Jean-David Haas. Avec respectivement un système innovant de dragage de port et un logiciel de gestion portuaire, un service filialisé utilisé chez Port Adhoc comme proposé en externe.

Revenus récurrents

Mais au-delà de ces deux éléments, Port Adhoc dispose pour convaincre ses partenaires d’un profil rassurant sur le long terme. « Nous sommes une société d’infrastructures en devenir, notre chiffre d’affaires ne bondit pas de 40 % chaque année mais nous offrons une croissance qualitative », plaide Gilles Tersis. Avec des charges essentiellement fixes et des revenus récurrents, y compris en période de Covid, sur fond d’un taux de 90 % de renouvellement des abonnements des plaisanciers. « Nous bénéficions d’une grande visibilité des flux de trésorerie, ainsi que de barrières à l’entrée », souligne Jean-Francis Dusch chez Edram. « La demande pour les services de grande qualité offerts par Port Adhoc reste excédentaire, complète Guillaume Faroux. L’activité génère de forts impacts locaux positifs, notamment en matière d’emploi et dans le secteur de la construction. » Au-delà des stricts services de plaisance dans ses 11 ports, Port Adhoc exploite en effet 22.500 mètres carrés d’immobilier commercial. Port Adhoc cultive la discrétion absolue sur ses chiffres d’activité. Le rapport annuel d’un actionnaire relève un chiffre d’affaires 2021 de 18,7 millions d’euros pour un résultat opérationnel de 2,1 millions. « La société est une des plus rentables de notre portefeuille, le profil de rendement/risque est excellent », avance Jean-David Haas, chez NextStage.

Gilles Tersis prévient déjà : « Notre objectif est de lever 200 millions d’euros dans les prochaines années. » Si le financement tout juste bouclé « permet de financer une partie du pipeline d’acquisitions », il en faudra davantage pour conquérir l’Europe, un mouvement déjà lancé, avec quatre ports aux Pays-Bas. L’horizon international est plus prometteur que le français, où la traditionnelle délégation publique de gestion reste plus complexe que la pleine propriété ailleurs.