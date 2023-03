Notation bancaire : lumière sur une boîte noire

Certaines entreprises n’ont pas même conscience de son existence, la plupart ne connaissent pas la leur. Et pourtant, elle est là, incontournable, le plus souvent en coulisses côté banques, rarement explicite sur la scène des échanges avec leurs clients entreprises. La notation que les premières allouent aux secondes – c’est d’elle qu’il s’agit – est au cœur du réacteur de la distribution de crédit.

L’horizon des conditions d’octroi est incertain au cœur des montagnes russes de l’environnement économique : alors que 44 % des entreprises de taille intermédiaire (ETI) faisaient part en septembre d’une situation de trésorerie en dégradation, 15 points de plus qu’en juin, selon le baromètre Banque Palatine-Meti (Mouvement des ETI), 81 % encore indiquaient obtenir une réponse favorable à leurs demandes de financement… contre près de 90 % avant l’été (voir illustration). « Le crédit bancaire reste compétitif mais il y a un début de tension, l’appétit des prêteurs a tendance à se réduire, le mouvement va s’amplifier en cas de hausse sensible des défaillances et donc des pertes de crédit », souffle Philippe Berneur, vice-président de la commission financements de l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE).

Justement, la notation des corporates par les banques trouve sa source dans l’obligation réglementaire de fonds propres prudentiels s’élevant en même temps que le risque de crédit. La notation vise à évaluer la probabilité de défaut. A chaque banque son modèle. Chez LCL, l’échelle de notation va de A à F avec des + et des -. Pour une autre banque, trois échelles de notation cohabitent en fonction de la taille du client. Au niveau intermédiaire pour un chiffre d’affaires de 3 millions à 100 millions d’euros, les notes vont de 8 à 16 : de 8 à 11, les bons élèves aux notes dites vertes, de 12 à 14 les notes orange, et 15 et 16 les rouges. « La note reflète notre vision du client, avec deux piliers, quantitatif et qualitatif », indique Christine Saunier, directrice des risques du marché des entreprises et institutionnels chez LCL. La liasse fiscale regroupant l’ensemble des documents comptables constitue naturellement partout un socle, complété par le chargé d’affaires d’après sa relation au fil de l’eau avec la société. « Cet aspect qualitatif est très normé, avec des critères précis, le processus est traçable, archivé », fait valoir Christine Saunier. Pour un banquier de terrain d’un autre établissement, « la revue peut passer par les relations avec les clients et fournisseurs, avec les impayés ou les délais de paiement, l’actionnariat, la politique de croissance externe… ou, très important, des critères, positifs ou, surtout, négatifs, de fonctionnement de compte bancaire, tels les incidents de paiement ». Les modèles s’enrichissent de l’air du temps, récemment avec des éléments concernant la maturité de l’entreprise face au risque cyber ou à sa responsabilité sociétale (RSE). La note bénéficie d’un contrôle de cohérence, par exemple avec la cotation Banque de France ou, quand elle est disponible, l’évaluation d’une agence de notation, « qui ne nous amène que rarement à revoir la notation », selon Christine Saunier. La note peut tout de même encore être modifiée par le chargé d’affaires grâce à son jugement « à dire d’expert », selon la terminologie d’un autre réseau. Une telle manœuvre devra bien entendu être argumentée et validée par plusieurs niveaux de contrôle, jusqu’à la direction des risques pour les gros dossiers.

Pas le seul critère

Chaque banque dispose de grilles d’allocation en fonction de la note, en montant comme en tarification. Selon notre banquier anonyme aux notes aux allures de feux tricolores, « avant l’été, nous accordions des financements sur quinze ans aux notes vertes entre 1 % et 1,5 %, aujourd’hui autour de 4 %, et jusqu’à 1 point de plus pour les orange, soit entre 4,5 % et 5 % ». Et pas moins de 5,5 % pour les rouges. Pour ces derniers, le feu interdit en théorie toute nouvelle signature, « mais il y a la théorie et la pratique », plaide notre banquier. La banque peut accorder le financement « si nous jugeons que le dossier l’exige, qu’il est prometteur, stratégique ».

Signe que la note est un critère incontournable mais pas unique. « La notation est un outil, un moyen, pas une fin en soi, ce qui est important c’est sa traduction en termes de relation bancaire au sens large. Pour chaque élément de cette dernière, il y a toujours une marge de négociation », relève Philippe Berneur pour l’AFTE. « Nous n’allons pas nous battre pour notre seule note, ce qui nous importe c’est la défense de l’ensemble de la relation, nous ne nous embarrassons pas d’entrer dans les secrets de cuisine de la banque », ajoute-t-il. « Nous ne prenons jamais de décision de refus de crédit sur la seule base d’une note de signature dégradée, assure Christine Saunier. Nous organisons la relation globale pour aider le client à passer un mauvais moment, c’est notre intérêt commun. » En tenant compte du passé, du présent comme du futur. L’analyse qualitative doit permettre de porter une vision prospective. « Nous nous projetons au moins sur les douze prochains mois, les données comptables par définition ne suffisent pas pour un jugement au plus proche de la réalité économique de la société », pointe Christine Saunier. Ce vœu essuie pourtant la critique. Directrice financière de Cosfibel tout en continuant à aider des PME sur leur financement, Natali Spasenic estime que les banques « regardent trop dans le rétroviseur, vers les chiffres historiques bruts traités par des machines ». « Certains banquiers peuvent couper l’herbe sous le pied d’une société uniquement sur la base de notations faites par un ordinateur », clame-t‑elle. La dirigeante prend pour exemple de décalage, inhérent à ses yeux, entre notation et réalité : le sort du compte courant d’associé, classé en comptabilité en tant que dette alors qu’il pourrait être retraité en quasi-fonds propres pour beaucoup de PME. Pis, le chargé d’affaires n’aurait, selon la dirigeante, tout simplement « plus le temps nécessaire à consacrer à une connaissance en profondeur de chaque client, à une analyse individualisée, il fait de l’abattage, cela pénalise beaucoup de sociétés ». Certes, « l’heure est à la réduction d’effectifs en agences, il faut être toujours plus efficace », concède notre banquier anonyme. Mais, défend-il, « la connaissance intime de son client constitue bien le devoir premier du conseiller bancaire, il doit toujours avoir un coup d’avance : aujourd’hui, par exemple, s’il n’a pas interrogé ses clients sur leur situation face à la montée des prix de l’énergie, c’est une faute ».

Vert, orange, rouge

La note est réglementairement revue a minima annuellement. « Et en cas d’élément nouveau significatif, une notion certes subjective », indique Rémy Estran, directeur du département analyse de notation et recherche chez EthiFinance, qui conseille les banques sur leur modèle de notation. « Attention tout de même, précise-t-il, les notes n’ont pas vocation à évoluer au jour le jour mais à rester stables à travers le cycle économique, d’elles découlent directement les montants de fonds propres requis. » « La majorité des notes ne bougent pas en cours d’année », lance Muriel Nahmias, managing director chez Redbridge, conseil en trésorerie et dette aux entreprises, qui regrette que « les banques [aie]nt eu dans certains cas la main lourde pour dégrader les notes lors de la pandémie de Covid mais qu’elles réagissent bien plus lentement pour les remonter ».

La transparence sur la notation fait également débat. La banque a l’obligation de la communiquer à son client… s’il la demande. Bien peu le feraient. Et « les banques sont toujours réticentes à parler des éléments constitutifs de la note », confie Natali Spasenic. « Nous ne sommes pas interrogés, ou rarement, quant à la note, mais n’avons rien à cacher », plaide Christine Saunier pour LCL. « Même si nous ne la communiquons pas de façon proactive, indique notre banquier anonyme, il faut faire preuve de pédagogie. C’est notamment l’occasion pour la banque d’expliquer son fonctionnement interne. Par exemple, un découvert persistant même de dix euros sur un compte oublié peut entraîner automatiquement une baisse de note. » Pas de doute pour Muriel Nahmias, « les sociétés doivent être beaucoup plus proactives, elles sont aujourd’hui attentistes : de la même manière qu’une société cotée élabore une ‘equity story’, chaque société doit assurer la promotion de sa dette par une ‘credit story’ ». Pour la cadre de Redbridge, « avant l’amélioration de la note, l’objectif est de s’assurer d’une bonne compréhension mutuelle ».

D’autant, ajoute-t‑elle, que la notation varie d’une banque à l’autre pour un même client, « on a déjà vu jusqu’à trois crans, c’est inefficient. Dans le cadre de la mise en place ou de la renégociation de lignes syndiquées, cela peut s’avérer sous-optimal ». Pour Philippe Berneur, à l’AFTE, « il faut alors négocier en amont avec chaque banque, si la société attend de négocier au sein du pool de financement, le rapport de forces s’inverse, les banques les moins généreuses en notation vont l’emporter ». Mais pour Christine Saunier, chez LCL, « l’éventuelle hétérogénéité de notation entre banques n’est pas en soi un souci, chacune a son modèle, validé par le régulateur, les différences sont inhérentes à tout modèle mathématique, et généralement à la marge ».

Le régulateur, comme il aime à le faire, continue de faire évoluer les règles du jeu. Les banques, note Rémy Estran, actualisent en ce moment leurs modèles internes, dont l’intérêt en fonds propres sera limité dès le 1er janvier prochain par rapport au modèle standard, qui fait la part belle aux notations externes. « Cela offre un boulevard de développement » pour les producteurs d’une telle notation indépendante, comme EthiFinance (lire aussi l’entretien). Et « cela devrait correspondre pour les corporates à une évaluation plus homogène par les banques », selon Rémy Estran. Une bonne nouvelle a priori, « mais cela signifie aussi des pertes d’opportunités de travailler avec des établissements plus généreux ».