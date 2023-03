Maman les p’tits bateaux

« On va trouver une sortie par le haut », a promis la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. De fait, il s’agit de redresser la barre après tergiversations. Soit une navigatrice, Clarisse Crémer, 12e en 2020 du dernier Vendée Globe (tour du monde à la voile en solitaire sur Imoca), et bien partie pour un nouveau tour en 2024 à bord du monocoque Banque Populaire. Patatras, l’organisateur change le règlement, rendant nécessaire l’accumulation de points lors d’épreuves séchées par la navigatrice. Séchées pour la bonne cause, celle de la maternité. Elle est maman depuis novembre. Le partenaire bancaire a annoncé devoir à regret, après de vaines négociations avec l’organisateur, trouver un autre skipper. Ouragan sur les réseaux sociaux, mobilisation jusqu’au nouveau grand patron de BPCE, Nicolas Namias. Alors comme ça, être mère serait une faute ?!… « On essaie de faire en sorte qu’elle puisse prendre le départ », a pointé la ministre.