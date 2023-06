L’organisation du credit management doit favoriser la prévention

Dans un contexte d’attention accrue aux délais de paiement et au crédit client, l’AFDCC – Association française des credit managers et conseils, – donne ses pistes pour améliorer l’organisation des équipes dans les entreprises.

Pour ses recommandations afin d’améliorer l’efficacité du credit management, l’organisme professionnel s’appuie sur les enquêtes qu’il effectue régulièrement auprès de ses adhérents et qui lui donnent des informations issues d’entreprises nombreuses dans toute la France. En février dernier, il avait livré une première synthèse sur le sujet des bons de commande.

Coordination avec les équipes de vente

Pour une bonne dimension des équipes de credit management, plusieurs critères entrent en jeu, comme la taille de la société, son secteur, le volume du portefeuille clients…Pour les PME qui n’ont pas de credit manager dédié mais doivent agir vite en cas de problème pour encaisser leur dû, une bonne coordination s’impose entre le comptable clients, sollicité pour les premières relances, puis le responsable financier en soutien des commerciaux et enfin le dirigeant. Celui-ci doit s’impliquer notamment vis-à-vis des grands donneurs d’ordre.

Par ailleurs, l’association suggère de faire intervenir des spécialistes de la relation financière clients à la place des chargés de recouvrement : « Ces spécialistes sont plus performants et mieux adaptés à la complexité des organisations clients. Ils contribuent à la culture cash », explique l’Association.

Facteur d’efficacité, une gestion centralisée des encours clients permet de mieux cerner les risques et de mutualiser les efforts. En ce sens, les entreprises décentralisées peuvent organiser le suivi des clients selon leur numéro Siren .

Un travail de fond permet d’améliorer la prévention et de détecter les problèmes en amont. Une partie de l’équipe de credit management doit, à cette fin, s’efforcer de comprendre les contrats et les bons de commande, la décision de crédit. De même, l’analyse des anomalies du traitement des factures permet d’éviter des paiements en attente. Une collaboration organisée entre le credit management et l’administration des ventes fait partie des bonnes pratiques.

Enfin, l’association recommande des traitements digitaux à l’aide d’outils pour automatiser les tâches, le calendrier des actions, l’analyse des données….