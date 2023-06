L’inflation malmène dans tous les cas la trésorerie des entreprises

Alors que les taux d’inflation élevés semblent devoir durer en Europe et aux Etats-Unis, quelles sont les conséquences de cette situation pour la gestion des entreprises ? C’est la question à laquelle les spécialistes de la finance d’entreprise Pascal Quiry et Yann Le Fur, auteurs du célèbre manuel de gestion financière Vernimmen, tentent de répondre. Leur lettre publiée en ligne ce mois rappelle qu’une inflation supérieure à 5%, donc significative, représente une situation inédite depuis les années 1980.

L’analyse montre que l’inflation gonfle les besoins en fonds de roulement (BFR) et réduit les flux de trésorerie disponible. Le phénomène s’applique même à des entreprises qui ont le pouvoir de transférer sur leurs prix de vente les hausses des coûts d’achats : le plus souvent, le gonflement du BFR est supérieur à la hausse de l’excédent brut d’exploitation (EBE). Même pour les entreprises dont le BFR est négatif, l’étude montre que les effets de l’inflation sont néfastes, avec des stocks en hausse et des ventes en baisse.

Par ailleurs, l’inflation crée des incertitudes et des frictions dans les prises de décisions et dans les relations de l’entreprise avec ses parties prenantes. En revanche, l’effet peut être positif sur l’endettement si les taux d’intérêt réels sont négatifs. Côté investisseurs, l’inflation pose problème aussi car elle biaise les résultats publiés en sous-évaluant la dotation aux amortissements qui reste calculée sur une base historique.