L’euro contre dollar promis à baisser encore

L’effondrement de l’EUR/USD est le phénomène marquant de cette rentrée sur le marché des changes. Fondamentalement, la zone euro doit faire un choix. Souhaite-t-elle des taux d’emprunt obligataires relativement faibles, ce qui permet aux pays endettés de se refinancer à un coût raisonnable, ou préfère-t-elle avoir une devise forte ? C’est impossible d’avoir les deux. Les faibles rendements offerts sur le marché obligataire poussent les investisseurs étrangers à vendre – comme ils le font régulièrement depuis des mois – et à quitter la zone euro à la recherche de rendements plus élevés. Une telle fuite des capitaux affaiblit mécaniquement l’euro.

S’ajoutent à cela d’autres facteurs qui pèsent aussi négativement sur le taux de change : la baisse des salaires réels et le choc sur le pouvoir d’achat qui entraînent un risque de récession en zone euro, ainsi que la politique budgétaire qui est à peu près neutre (une aberration en période de crise). A moins d’un changement de paradigme soudain, il y a fort à parier que l’euro faible va continuer de dominer. Direction 1,0350 pour l’EUR/USD avant la fin d’année.

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs.

A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

DeftHedge propose de l’analyse technique, un outil de pilotage et du conseil opérationnel en risques de change et de matières premières.