Régis Oréal et

Mathias Dantin, associés chez Herbert Smith Freehills

Quelles sont les grandes évolutions constatées dans le financement des projets d’énergies renouvelables ?

Au cours des dix-huit à vingt-quatre derniers mois, nous avons beaucoup travaillé sur l’ensemble des étapes de financement de projets en amont jusqu’à la mise en opération des centrales. Nous constatons que beaucoup de fonds d’investissement, majoritairement basés à Londres, financent ces périodes en mettant à la disposition des acteurs du secteur de la dette mezzanine avec une prise de risques supérieure et une rémunération plus forte. Les projets dans l’énergie solaire et l’éolien restent les outils principaux pour atteindre les objectifs d’énergies renouvelables. L’hydrogène doit encore trouver un modèle d’affaires pertinent en termes d’équilibre et de coûts, mais les sommes qui vont y être investies, par le secteur public comme par le secteur privé, en France comme en Europe, seront considérables.

Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie, comment avez-vous accompagné vos clients ?

Les demandes d’accompagnement ont été multiples. Certains acheteurs ont réalisé qu’ils n’avaient pas anticipé un certain nombre de surcoûts liés à leur exposition aux prix de marché et ont essayé de renégocier leurs contrats de fourniture. A l’inverse, des fournisseurs ont aussi usé de méthodes agressives (modification ou résiliation unilatérale) afin de sortir de contrats qu’ils jugeaient trop défavorables avec les conditions de marché. Les situations de tension ont été multiples. Enfin, les demandes d’accompagnement en matière de corporate PPA (CPPA) se sont multipliées, y compris pour des PPA dits « onsite », où les centrales sont construites sur les sites des acheteurs. Sur ces sujets CPPA, les négociations ont été rendues compliquées par la hausse de l’inflation, celle des coûts ainsi que par le manque de visibilité sur les prix.