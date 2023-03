Les retards de paiement à la loupe

La dégradation des comportements des paiements des grandes entreprises est mise en évidence depuis plusieurs années. Lors des Assises des délais de paiement fin 2022, Altares a ainsi mis en évidence des retards atteignant près de 17 jours chez les grandes entreprises contre moins de 11 pour les PME à l’automne dernier. Signe que le problème lancinant est reconnu, Bruxelles vient de lancer une consultation ouverte jusqu’au 17 mars en vue de réviser la directive de 2011 sur les délais de paiement.

De son côté, l’Association française des credit managers et conseils (AFDCC) a décidé de creuser une à une les pistes d’amélioration pouvant se dégager des enquêtes qu’elle effectue régulièrement auprès de ses adhérents et qui lui donnent des informations issues d’entreprises nombreuses dans toute la France. Elle vient ainsi d’adresser aux pouvoirs publics une lettre leur demandant d’intervenir pour mieux encadrer les pratiques sur les bons de commande. Ces documents doivent être envoyés par les clients à leurs fournisseurs, ces derniers s’appuyant dessus pour dresser leurs factures.

Un frein trop fréquent

« Depuis un certain temps, nous observons que le retard apporté à la transmission du bon de commande par le client devient un vrai enjeu et un frein de plus en plus fréquent au paiement des factures et nous souhaitons que son envoi soit encadré afin que l’esprit de la loi sur les délais de paiement et ces derniers soient respectés », expose Nicolas Flouriou, président de l’AFDCC.

L’absence et le retard à l’envoi du bon de commande ne sont pas pris en compte actuellement dans le calcul des délais de paiement. « Cette cause intervient en amont de la facturation et n’est pas éliminée par l’électronification du processus, explique Sylvain Grosdésirs, vice-président de l’AFDCC. Le phénomène touche en particulier les TPE et les PME compte tenu d’un rapport de force qui leur est défavorable. » Sans compter que l’absence de bon de commande oblige le fournisseur à constater des factures à établir (production non facturée) et alourdit le suivi comptable des opérations courantes.

L’association en appelle aux instances qui veillent sur le crédit inter-entreprises pour qu’elles s’emparent du sujet après son diagnostic de pratiques visant à contourner l’esprit de la loi. « Il faudrait mettre en œuvre des moyens afin que la transmission du bon de commande intervienne obligatoirement dès la passation de celle-ci, indique Nicolas Flouriou. Aujourd’hui, l’article L 441-9 du Code de commerce ne traite pas ce point. » L’idée est de quantifier le phénomène et de prévoir un cadre prescriptif. « Les chartes de bonnes pratiques ont leurs limites, je ne crois pas trop à des mesures non assorties de sanctions », précise Sylvain Grosdésirs.