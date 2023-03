Les procédures collectives en hausse

Entreprises. Dans une étude sur les difficultés d’entreprises en 2022, Ellisphere confirme un retour progressif à des chiffres dans la moyenne des années passées. L’an dernier, les ouvertures de procédures collectives – redressement judiciaire, de liquidation directe, de sauvegarde – ont progressé de 48 %, restant toutefois, avec un total à près de 43.000, inférieures aux chiffres d’avant-crise (52.600). La société d’information sur les entreprises souligne l’importance de la mortalité directe au tribunal, avec 76 % des ouvertures sous forme de liquidations judiciaires (69 % en 2019). Selon les observateurs, les entreprises abordent les remboursements des Prêts garantis par l’Etat (PGE) en situation de fragilité, et la tendance des procédures collectives est à la hausse en 2023. La majorité des problèmes concernent les secteurs du BTP, des services aux particuliers et des services aux entreprises. L’agroalimentaire voit ses défaillances presque doubler, suite à la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie.